Riscoprire Elsa Morante

La celebre scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice Elsa Morante (foto) è la protagonista del terzo incontro della rassegna "Narrate, Donne, La Vostra Storia", che si svolgerà oggi alle 17.30, alla Biblioteca Bobbato (Galleria dei Fonditori 64, al Centro Commerciale Miralfiore-Ipercoop). A raccontare la vita e l’opera di Elsa Morante sarà la studiosa Graziella Bernabò, che scrive: "Poco compresa in vita perché estranea agli schemi, spesso algidi, della letteratura italiana novecentesca, Elsa Morante appare oggi, a quarant’anni dalla morte, straordinariamente vicina al nostro presente, nella sua totale apertura alla bellezza e al dolore del mondo. Si esamineranno i romanzi morantiani (Menzogna e sortilegio, L’isola di Arturo, La Storia e Aracoeli), nel loro stretto e ineludibile rapporto con la vicenda umana e intellettuale dell’autrice, sullo sfondo dei principali avvenimenti del Novecento ma anche nella loro capacità di anticipare le problematiche e il sentire del mondo attuale".

Saggista e critica letteraria, Graziella Bernabò è autrice di numerosi volumi e articoli. Da alcuni anni si occupa prevalentemente di scrittura a firma femminile. Il racconto di Elsa Morante sarà arricchito da letture di Maria Rosa Cecchini e Marcella Tomassoli delle Voci dei Libri. Chiuderà l’incontro Per Elsa: una preziosa dedica musicale, a cura di Orchestra Olimpia. Malgorzata Bartman alla viola eseguirà musiche delle compositrici Rebecca Clarke e Grazyna Bacewicz. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.