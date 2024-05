Riscoprire le tracce picene, un modo per conoscere Pesaro

Che la storia più antica della città di Pesaro torni a dialogare tra le vie del centro storico alla scoperta delle capanne picene tra la vita e la morte, un viaggio che sarà possibile percorrere sabato 18 con il ritorno, anche quest’anno, della suggestiva “notte dei musei“. "Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa regionale organizzando un evento che metta in evidenza la civiltà picena – afferma Brunella Paolini, direttrice Biblioteca Oliveriana ed Ente Olivieri –. Si partirà con un focus sui reperti piceni conservati nel Museo Archeologico Oliveriano e poi si passerà attraverso le capanne picene e alle sepolture della necropoli".

Una giornata curiosa che avrà inizio alle ore 17,30 con un percorso che partirà dal Museo Archeologico Oliveriano e che accompagnerà i visitatori in un viaggio guidato da Brunella Paolini ed Enrico Sartini; non solo Pesaro sarà la protagonista ma nel tardo pomeriggio, infatti, ci si sposterà nel borgo di Novilara. "Dopo tanto tempo siamo riusciti a concretizzare questo percorso che sabato ci condurrà nei resti archeologici delle case o capanne scavate nel ‘77, andando così a riscoprire e a capire quale era la vita prima dell’arrivo dei romani – sottolinea Enrico Sartini, archeologo –. Sarà un riscoprire un’area archeologica nel cuore della città partendo anche dai miei studi universitari, anche per me simboleggia un po’ la fine di un percorso".

La serata proseguirà a Novilara con in programma, alle ore 19, un ritrovo in Piazzale Matteotti dove, con l’autobus linea 10, si raggiungerà la tavola degli antichi. Esposizione di riproduzioni di strumenti da cucina, spezie, prodotti ma ad accogliere il pubblico anche la possibilità di preparare del formaggio fresco. Altro appuntamento da segnare in agenda sarà con Nicoletta Tagliabracci che sempre a Novilara accompagnerà i visitatori alla scoperta della bellezza e della cosmesi nell’antichità parlando specialmente del miele, nettare delle dee. Alle 20,45 tutti a tavola con l’apericena dai sapori antichi al costo di 15 euro solo su prenotazione al 339 3707313. Come concludere la giornata se non tra le note della musica di arpa celtica al tramonto a cura di Annalisa Cancellieri.

Le iniziative sono ad ingresso gratuito, organizzate dall’Ente Olivieri, dall’Associazione l’Anfora di Novilara, dall’Associazione Teuta Senones Pisaurenses e Quartiere 6 Colline e Castelli, per info 072133344 o info@oliveriana.pu.it

Ilenia Baldantoni