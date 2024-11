Riscoprire l’opera di Dolores Prato per dare voce alle donne narratrici

Alla scrittrice e poetessa Dolores Prato è dedicato il secondo incontro della rassegna Narrate, donne, la vostra storia che si svolgerà martedì 5 alle 18, alla Biblioteca Bobbato che si trova nella Galleria dei Fonditori 64 a Pesaro al Centro Commerciale Miralfiore-Ipercoop. A raccontare la vita e l’opera di Dolores Prato, che ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Treia nelle Marche, sarà lo studioso e critico letterario Enrico Capodaglio. "Dolores Prato – osserva il professore – ha scritto l’opera maturata in una vita, “Giù la piazza non c’è nessuno“, tra gli ottanta e i novant’anni. Non ha avuto la grazia di vederla, pubblicata in versione integrale, anche se Natalia Ginzburg ne ha curato e pubblicato una parte nel 1980, tre anni prima della sua morte. L’opera è più di un romanzo autobiografico in quanto la sua vita, fin dalla prima infanzia, è narrata e, direi quasi, fotografata artisticamente. Ad animarla è stato il desiderio di far risorgere tutti dalle persone più amate agli oggetti della vita quotidiana che sembrano insignificanti. Nel disincanto di chi non crede ai miracoli, nonostante l’educazione cattolica, dallo zio prete che l’ha cresciuta, ai religiosi incontrati nel corso dei decenni, l’anima di questa donna assomiglia a quella delle maghe del mondo greco antico, una Manto che evoca i fantasmi dell’aldilà, ma con la lucidità e la ragione critica di una personalità libera dei nostri tempi".

Il racconto di Enrico Capodaglio sarà impreziosito da letture di Anna Annibali e Silvia Melini dell’associazione Voci dei Libri APS. Chiuderà l’incontro Per Dolores una originale dedica musicale, a cura di Orchestra Olimpia. Ilaria de Maximy, oboe e corno inglese eseguirà Mountain song di Chen Yi e Synopsis n 10 “I Know this room so well“ di Lisa Bielawa. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La rassegna Narrate, donne, la vostra storia è organizzata da Biblioteca–Archivio Vittorio Bobbato e Iscop in collaborazione con Le Voci dei Libri APS e Orchestra Olimpia Progetto sostenuto dal Comune di Pesaro – Assessorato alla Bellezza e con il contributo di Regione Marche.