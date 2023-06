Risolvere la crisi idrica con la dissalazione Incontro a Villanova

Proseguono gli incontri sul tema della crisi idrica promossi dall’associazione ‘LiberaMente’ di Colli al Metauro. Domani sera alle 21 al centro civico di Villanova sarà la volta di ‘Acqua: dissalazione e altre soluzioni’. "La dissalazione è una delle tecniche per potabilizzare acqua – evidenzia Cristian Bellucci di LiberaMente’ -. Spesso si pensa al trattamento dell’acqua di mare, ma di dissalazione si parla anche per la potabilizzazione delle acque di falda contaminate da altri sali, come ad esempio i nitrati. E proprio di questa dissalazione parleremo principalmente domani sera con l’ingegner Marco Romei, direttore tecnico di Aset Spa e con il dottor Marco Belbusti, progettista di Protecno srl, azienda fornitrice di soluzioni per il trattamento dell’acqua".

"L’analisi che compiremo – aggiunge Bellucci - sarà comunque generale, su tutte le possibilità di dissalazione, anche alla luce dei concetti espressi dall’Ingegner Ranocchi dell’Aato durante l’incontro dello scorso 26 maggio, quando è stato messo in evidenza che la desanilizzazione dell’acqua di mare ha costi altissimi e che un ulteriore problema da gestire, perseguendo tale strada, sarebbe quello della dispersione della salamoia risultante; mentre l’obiettivo da perseguire, in provincia, dovrebbe essere la diversificazione delle fonti in modo da dipendere meno dalle acque superficiali". La serata, che prevede anche un dibattito, ha il patrocinio del Comune di Colli al Metauro. Info su WhatsApp al 3287213191.

s.fr.