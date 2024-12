Risonanza magnetica e Tc. Niente più claustrofobia

Da oggi chi non poteva sottoporsi a risonanza magnetica per senso di claustrofobia ha una alternativa "esotica": potrà fare l’esame senza alcun senso di oppressione, in uno spazio ampio, con sullo sfondo l’immagine di una spiaggia caraibica e in sottofondo la musica preferita che potrà scegliere. Come trasformare un esame di venti minuti da "incubo" per molti, perché in qualche modo si tratta di entrare in una sorta di loculo, in un momento piacevole. E’ la novità che propone il centro San Pellegrino diretto dal dottor Paolo Coschiera e di cui è Ad l’ingegner Bernardino Berdini: "Si tratta – spiegano – di una risonanza magnetica Phillips 1,5T ad alta risoluzione senza elio con gantry, ovvero circonferenza da 70 centimetri, l’unica a Pesaro città ad averlo così ampio. La macchina per sua conformazione è anche particolarmente corta così da dare alle persone la sensazione della quasi apertura. Abbiamo lavorato molto sotto il profilo dell’umanizzazione, applicando elementi che simulano cieli sereni e isole deserte. Un esempio è la bobina della testa, che si usa per esaminare le patologie dell’encefalo, è dotata di uno specchietto che permette di guardare o l’operatore o l’immagine dell’isola caraibica posta nella parte retrostante della macchina. Tutti questi accorgimenti, uniti alla possibilità di ascoltare la propria musica preferita durante lo svolgimento dell’esame permette al paziente di potersi, per quanto possibile, rilassare. Questa macchina, unitamente all’ambientazione, siamo convinti che permetterà anche ai fobici, che hanno difficoltà a eseguire questo tipo di esame, di approcciarsi con un po’ più di serenità". Una macchina di ultima tecnologia "la più evoluta – afferma il dottor Coschiera – in questo momento che permette di compiere qualsiasi tipo di esame dalla prostata al cuore. I tempi di svolgimento degli esami sono notevolmente ridotti, rispetto a risonanze magnetiche meno evolute, anche grazie all’intelligenza artificiale".

Stessi criteri per la TC, uno strumento "a 128 strati Ge ultimo modello – aggiunge Coschiera – che indaga ogni patologia cardiovascolare e non solo. Sempre dotata di intelligenza artificiale, permette tempi rapidissimi per l’esame dando una dose di radiazioni al paziente molto bassa. Anche con questo strumento si possono eseguire tutti i tipi di esami ed in particolare il cuore. Per quest’ultimo esame ci avvarremo della collaborazione dell’istituto di ricerca Monzino di Milano, centro d’eccellenza per le malattie cardiovascolari. Il supporto dell’imaging cardiovascolare ci verrà fornito dal primario, professor Gianluca Pontone". Ogni esame verrà seguito e refertato dal radiologo esperto del relativo settore anatomico.

Davide Eusebi