Risonanza magnetica, non c’è posto. La mettono in lista: "Ma è 72esima"

"LEI È CORRETTAMENTE INSERITO IN LISTA E HA 71 PERSONE DAVANTI. APPENA ARRIVERÀ IL SUO TURNO LA CHIAMEREMO CON L’APPUNTAMENTO". Questo è il contenuto (e il tono) di una email con cui l’Urp dell’Azienda sanitaria ha risposto a una cittadina che chiedeva lumi su una risonanza magnetica con priorità 60 giorni di cui, a distanza di un mese e mezzo, non aveva saputo più nulla. Ma se in quel caso nessuno si era dato la cura di rispondere, la reazione dell’Urp alla richiesta di spiegazioni è giunta con formidabile tempestività, ovvero in meno di due ore: rapida, perentoria, e tutta in maiuscolo (che come noto sul web denota una certa alterazione...).

Racconta Nawal Lkhail, 40 anni, di origine marocchina ma residente a Pesaro da tempo: "Il mio medico – dice – mi ha prescritto a metà gennaio una Risonanza magnetica encefalo con e senza contrasto da effettuarsi entro 60 giorni al massimo. Chiamando il Cup non è stato possibile prenotare la visita per assenza di posti disponibili. Così mi hanno detto che mi avrebbero inserito in una lista di garanzia per essere ricontattata non appena si fosse liberato un posto. A distanza di oltre un mese, non avendo avuto alcun riscontro, ho contattato l’Urp dicendo che lo ritenevo un grave disservizio del sistema sanitario e che l’avrei denunciato pubblicamente. Dopo due ore mi è arrivata questa risposta".

La risposta, tutta in maiuscolo (sarà partito il Caps lock?), dice testualmente: "Il suo medico di medicina generale ha indicato 60 giorni come priorità clinica. Lei è correttamente inserito in lista e ha 71 persone davanti. Appena arriverà il suo turno la chiameremo con l’appuntamento. Cordiali saluti". Ad oggi, non si è ancora fatto vivo nessuno. Certo, rimane difficile pensare che, con 71 persone davanti, che magari hanno necessità anche maggiori e più urgenti, sia verosimile rispettare la scadenza dei due mesi indicata dal medico di base. E pure il nervosismo della risposta denota una certa difficoltà. "Ho provato a sentire anche privatamente – dice la cittadina – ma sono cifre per me insostenibili. Aspetterò che mi chiamino. Cos’altro posso fare?".

ben.i.