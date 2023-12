Risorge l’Hotel Vienna. Nel cuore della zona mare undici suite e appartamenti

Si è chiusa ieri sera tra brindisi e festeggiamenti la fine del recupero di uno dei punti più degradati della zona mare: ha riaperto l’hotel Vienna. E’ diventato un condhotel con 11 suitte e 5 appartamenti. Era chiuso dal 2007. Una operazione portata a termine da Andrea Bianchi e dalla sua famiglia. E’ la prima operazione di questo genere che si fa in città ed anche nelle Marche "tanto che non avevano i moduli per la licenza in Regione..", racconta il titolare. Un Andrea Bianchi lanciatissimo nel mondo dell’accoglienza perché ha anche acquistato, sempre dalla stessa proprietà del Vienna e cioè la famiglia Mascarucci di Padova (una cagina di Leonardo Del Vecchio di Luxottica, ndr) anche la struttura del "K2", Sottomonte, dove ha già iniziato i lavori e dove verranno ricavati anche 11 appartamenti turistici.

Una serata di Brindisi perché l’apertura del Vienna è andata a combaciare anche con il compleanno del titolare che all’ultimo piano ha ricavato il suo appartamento. "C’è richiesta, tanto che apriamo ed andiamo avanti senza sosta per tutto l’anno – dice Andrea Bianchi –. I primi clienti? Ho già 4 camere prenotate dai componenti della manifestazione Caterpillar che aprirà il nuovo anno in piazza. Poi ho anche altre richieste per cui, per quello che riguarda la stuttura prettamente alberghiera sono praticamente pieno. Comunque le previsioni sono molto buone perché ci sono stati e ci sono interessamenti e richieste per gli appartamenti turistici. La partenza sembra più che buona".

Al taglio del nastro con brindisi, poi proseguiti perché la giornata andava a combaciare con il compleanno del titolare, era presente mezza giunta a partire dal sindaco Matteo Ricci – a lui il taglio del nastro –, quindi gli assessori Riccardo Pozzi e Mila Della Doira. Per la ragione e non solo, perché amico di famiglia, anche il consigliere del Pd Andrea Biancani.

Tra le cose che sono state sottolineate sia da Ricci che da Biancani il recupero di uno dei punti più degradati della zona mare "in una bella sinergia tra pubblico e priv ato", mentre il titolare Andrea Bianchi ha voluto sottolineare che si è davanti ad una struttura completamente green (il gas non esiste, ndr).

A questo taglio del nastro, tra i tanti presenti, anche l’albergatore Nardo Filippetti che con Adriano Bianchi, il padre del titolare, ha lavorato e collaborato per anni; quindi anche Enzo Cammmilini, l’imprenditore che ha comprato l’hotel Sporting a nemmeno cento metri dall’hoterl Vienna e che dovrebbe partire con i lavori a marzo con la completa demolizione della struttura. Anche in questo caso così come per del Vienna, i tempi di realizzazione sono fissati in due anni.

m.g.