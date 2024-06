“Risorgono“ le formelle tecnologiche del duca. Saranno collocate nelle soprallogge

Dopo ottanta anni dal loro smantellamento nelle soprallogge, le formelle in pietra tornano proprio lì dove sono state fino al secondo dopoguerra, quando furono smurate da Pasquale Rotondi. Martedì pomeriggio, alle ore 18 circa, dopo la presentazione di un libro sul tema (si veda articolo in questa pagina), sarà svelato il nuovo allestimento delle antiche formelle realizzate per la facciata del palazzo di Federico, da secoli ormai smontate dal sedile per meglio conservarle. Ma torniamo indietro di qualche secolo per ripercorrere la storia delle formelle rinascimentali: i 72 pannelli in pietra della Cesana, scolpiti a bassorilievo da Ambrogio Barocci ed altri scultori, resistettero, pur con evidenti segni di corrosione dovuti a pioggia e freddo, fino al 1756, quando il cardinal legato Giovanni Francesco Stoppani le fece staccare e murare nelle soprallogge come parte di un nuovo museo lapidario dedicato principalmente a antiche iscrizioni latine. Le formelle furono collocate nella parte bassa delle pareti. Nel distacco, curato per lo Stoppani dall’architetto riminese Giovan Francesco Buonamici, una formella andò distrutta, così oggi ne sono giunte a noi 71. Siccome il numero non era sufficiente a coprire tutta la circonferenza delle soprallogge, il Buonamici ne realizzò altre 17 su disegni di sua invenzione. Durante la direzione di Rotondi, dopo circa duecento anni, le formelle furono rimosse, assieme alle lapidi latine, dal piano nobile e portate nei depositi, e solo negli anni ’80 il soprintendente Paolo Dal Poggetto trovò la collocazione al pianterreno dove sono rimaste fino a qualche mese fa, nelle sale attigue alla biblioteca. E ora, nell’ambito del nuovo allestimento curato dal direttore Luigi Gallo e dal team della galleria, le formelle tornano proprio nei tre dei quattro lati del corridoio al piano nobile, non murate come volle il cardinal Stoppani, ma integrate in supporti lignei con alcuni pannelli esplicativi per il visitatore. Per la prima volta dopo decenni di soprallogge vuote, queste ultime tornano dunque ad ospitare un pezzo della collezione permanente del palazzo. Il disegno delle formelle è attribuito a due importanti studiosi rinascimentali: Roberto Valturio e Francesco di Giorgio Martini, anche se sicuramente l’idea di crearle e porle nella facciata d’ingresso fu dello stesso Federico da Montefeltro.

I soggetti sono macchine da guerra (arieti, catapulte, spingarde), scudi con insegne federiciane, attrezzi idraulici e nautici, argani, congegni, carri, elevatori, mulini, tende. Il fregio fu per secoli una sorta di biglietto da visita del palazzo, tanto che Pacioli e Vasari ne scrissero entusiati nelle loro opere.

Giovanni Volponi