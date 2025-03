"Risposte concrete sulla casa della salute"

Casa della Salute di Montecchio, il sindaco Ucchielli attende risposte concrete dall’assessore alla Sanità della Regione Marche Saltamartini. E infatti il sindaco del Comune di Vallefoglia e l’assessore alle Politiche Sanitarie e Sociali, Francesca Sparaventi, sollecitano nuovamente l’assessore alla Sanità della Regione riguardo al rafforzamento dei servizi presso la Casa della Salute di Montecchio.

"Da quattro anni – dice Ucchielli – chiediamo all’Assessore di potenziare la Casa della Salute di Montecchio, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta in merito. Si parla frequentemente della sanità nelle città limitrofe, ma Vallefoglia non solo è la terza città della Provincia per numero di abitanti, dopo Pesaro e Fano, ma Montecchio è anche il centro nevralgico dell’intera vallata del Foglia, con tutti i suoi servizi". Il sindaco sottolinea che "non possiamo più accettare una situazione simile e rimanere inascoltati, soprattutto quando i cittadini ci segnalano quotidianamente che, se la Casa della Salute offrisse più servizi, non sarebbero costretti a cercare cure in altre località".

In qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Ucchielli informa che nei giorni scorsi ha inviato una lettera indirizzata al Presidente della Regione, all’Assessore Saltamartini e ai responsabili dei servizi sanitari, con la richiesta di fissare una data per un incontro presso l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, al fine di discutere del piano socio-sanitario. Il sindaco Ucchielli ha concluso dicendo: "Noi non chiediamo una casa o un ospedale di comunità, strutture necessarie per i 50.000 abitanti della vallata del Foglia che gravitano su Montecchio, ma almeno un rafforzamento consistente con più prestazioni mediche e più personale, per rispondere alle esigenze dei cittadini e, nel contempo, fare risparmiare alla Regione Marche tanti soldi per la sanità passiva che attualmente si sta sostenendo. Il Sindaco, fiducioso di incontrare quanto prima l’Assessore, “resta in attesa”".