Rispunta Carriera: vuole fare una lista civica

Umberto Carriera, l’imprenditore-ristoratore salito alla ribalta durante il periodo della pandemia, ora si mette in politica. Questa sera alle 21, a “La Gaida“ in via Carloni, tra Muraglia e la Baratoff, avrà un incontro "a porte chiuse", per vedere se "sarà possibile, nel caso in cui vi sia concordanza di idee", costituire una lista civica per le prossime elezioni amministrative. "Io candidato sindaco? Assolutamente no anche perché se avessi voluto mettermi in politica sarei salito sul carro di Sgarbi", dice l’imprenditore-ristoratore.

Ma ad annunciare questo incontro a porte chiuse è stato proprio Carriera attraverso un post in cui scrive: "Cosa potrebbe essere Pesaro con un’amministrazione diversa? Competente, trasparente, che non faccia favori ai soliti noti, che lavori per il bene dei cittadini e non per il proprio tornaconto. Per il nostro presente, per il futuro dei nostri figli ‘ribalTIAMO Pesaro’". Quindi l’annuncio della riunione: "Lunedì 21 agosto (oggi) alle 21 si svolgerà un incontro con tutti coloro che vogliono partecipare alla costruzione di una lista civica per le prossime elezioni che si terranno tra poco più di 6 mesi. Chi è interessato anche soltanto ad ascoltare...".

Non viene indicato nel post nessuna località o locale dove Carriera terrà questa riunione. "Questo perché – dice – non ho scelto io la location ma alcuni giovani. Non possono entrare tutti perché siamo di fronte ad una cosa che sta cercando di nascere per cui abbiamo chiamato alla riunione un po’ di intellettuali ed anche esponenti di varie associazioni. Poi cercheremo di capire nel corso della serata se ci sono punti d’incontro e quindi se c’è la possibilità di mettere in piedi una lista civica che sia fuori e svincolata dai partiti. Al termine della riunione poi farò sapere come si è svolto l’incontro e quali sono le evoluzioni. Comunque una cosa sicura: io non sono un candidato alla poltrona di sindaco perché faccio un altro mestiere".