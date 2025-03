Rispunta fuori il Comitato contro la Rems

"Questa Rems non s’ha da fare, né ora né mai". Così, parafrasando il bravo manzoniano, si può riassumere il pensiero del redivivo Comitato No Rems sulla prospettiva di un’acquisizione della struttura da parte del privato, ipotizzata giorni fa sul Carlino da Ferruccio Giovanetti, fondatore del Gruppo Atena. Scrive infatti il Comitato: "In base a quanto riportato dal Carlino, l’imprenditore del gruppo Atena, titolare di diverse strutture tra cui la Rems di Macerata Feltria, ha ammesso il possibile interessamento a prendere in affitto la gestione dell’immobile per svolgerci l’attività per la quale – nelle malsane idee dell’Asur – fu costruita la struttura".

Dopo aver appreso di questo possibile interessamento, "tanti forsempronesi – prosegue il Comitato – e in primis quelli del comitato “Cittadini No Rems“ – si sono rimessi in stato di allarme" giustificato, dicono loro, dal fatto "di ubicare la Rems a poco più di 100 metri dall’alveo del Metauro, a 50 metri dalle case, a 100 dall’ospedale di comunità, a 150 metri dalla casa di riposo e da un’area verde coi giochi per i bambini, a 200 metri da una scuola materna, a 400 dalla casa di reclusione e dal centro storico. Un posizionamento che suscitò da subito enormi preoccupazioni tra i cittadini, visto che le Rems sono strutture sanitarie (dove non c’è la presenza delle forze dell’ordine) destinate ad ospitare persone socialmente pericolose, condannate per gravi danni alla persona che poi non finiscono in carcere perché dichiarati incapaci di intendere e volere. A questi si aggiungono quei detenuti condannati magari per omicidio, droga, organizzazione mafiosa, reati sessuali, a cui siano stati accertati problemi psichiatrici sopraggiunti durante lo sconto della pena".

Ancora: "Per motivi tecnico-normativi il Comune di Fossombrone nel dicembre 2017 emise ordinanza di demolizione della Rems (demolizione poi non eseguita per il ricorso Asur al Tar) per il fatto che la struttura era a meno di 150 metri dall’alveo del fiume, ricadendo quindi all’interno del vincolo stabilito dal D.lgs 42/2004, che era priva di autorizzazione paesaggistica e che la Sovrintendenza non era mai stata convocata – come invece prescritto – alla conferenza dei servizi. Problemi e mancanze che permangono tutt’oggi al punto che non si comprende come potrà un professionista asseverare – ai fini dell’agibilità – che l’immobile è conforme alla disciplina urbanistica e paesaggistica e come potrà il responsabile comunale che dovesse ricevere tale dichiarazione esimersi dal segnalare alla magistratura tale dichiarazione come potenzialmente mendace".

E quindi: "Ci permettiamo di chiarire che se a qualcuno venisse in mente di risollevare il coperchio di questa triste vicenda si ricordi bene che il fuoco sotto la padella è sempre acceso e pronto a “bruciare“ qualsiasi tipo di pietanza che qualcuno volesse metterci dentro...".

Adriano Biagioli