Rispunta la Dengue. Al via la disinfestazione in zona Loreto e in centro

Un nuovo caso di Dengue a Pesaro ha fatto scattare l’allarme: una signora residente in città, rientrata da un viaggio che aveva fatto fuori dall’Europa, è risultata positiva al virus trasmesso dalla zanzara tigre. L’Ast ha segnalato ieri la positività, e in poche ore il Comune è arrivata la firma sull’ordinanza da parte del sindaco: la notte appena trascorsa, dalle 3 alle 7, Aspes ha effettuato un trattamento straordinario adulticida e larvicida in un raggio di 200 metri dalla localizzazione del caso, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di prevenzione delle arbovirosi.

L’area interessata non è affatto marginale. Nel mirino della disinfestazione sono finite infatti vie centrali e frequentate, limitrofe a quella in cui è residente la persona contagiata dal virus dengue, che vanno dalla zona del quartiere Loreto, a quella del Pronto soccorso e quindi del centro storico: via Oberdan, piazzale Garibaldi, via del Teatro, piazzale Lazzarini, via del Risorgimento, viale della Liberazione, via delle Contramine, via Curiel, via XI Febbraio, via Bramante, piazzale Albani, via dell’Arco, via Passeri, via Venturini, via Branca, via Galigarie, via Mirabelli, parcheggi cimitero centrale, via Madonna di Loreto, via Paci, via Bruscolini, via San Felice.

E da ieri il Comune ha iniziato ad affiggere volantini nelle vie interessate con le regole di comportamento per i residenti: finestre chiuse durante le operazioni, niente soste all’aperto, animali domestici rigorosamente in casa. Particolare attenzione è stata rivolta ai proprietari di cani e gatti, invitati a rimuovere coperte e ciotole di cibo e acqua, da riposizionare solo sei ore dopo il trattamento.

Il ricordo di quanto accaduto l’estate scorsa è ancora vivo. Tra Pesaro e Fano – ma a essere coinvolta fu soprattutto la città di Fano – furono registrati oltre 200 casi autoctoni di febbre Dengue, parte dei 700 censiti in tutta Italia. Un numero che rese le Marche il focolaio più esteso mai registrato in Europa, come sottolineato al convegno "One Health e Arbovirosi" svoltosi ad Ancona lo scorso febbraio. "Gli eventi dell’estate 2024 ci hanno insegnato qualcosa che è giusto non dimenticare – sosteneva in quel convegno Vincenzo Caputo, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche -. Per debellare la Dengue è necessario combattere l’agente vettore che è rappresentato dalla zanzara tigre. Perciò è imprescindibile un coinvolgimento diretto di tutti i cittadini".

Un messaggio, questo, che suona come un avvertimento e insieme un promemoria: contro la Dengue non bastano ordinanze e disinfestazioni lampo, serve la collaborazione quotidiana di tutti i cittadini. Perché il virus viaggia sulle ali di una zanzara che, purtroppo, in città si è già fatta troppo di casa.