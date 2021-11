Borgo Massano (Pesaro-Urbino) - E’ passata da poco la mezzanotte (di ieri mattina). Nel bar Incontro di Borgo Massano (Montecalvo in Foglia) c’è ancora un sacco di gente. Due amici, entrambi ventenni, stanno arrivando nel locale con una Fiat Punto. In genere si ritrovano tutti lì per finire il sabato. Cercano di parcheggiare. A dire il vero sono in tre nella Punto guidata da Jeremy U. studente, di Tavoleto, ma poi uno di loro scende subito e si dilegua. Quando ancora non è stato spento il motore per parcheggiare, un giovane marocchino esce dal bar e salta sopra il cofano motore cominciando a ballare. Sembra ubriaco ma più che altro vuol danneggiare l’auto. Il proprietario della Punto gli urla di scendere da lì sopra e l’amico cerca di cacciarlo via. Non ci riescono. Perché un attimo dopo, escono dal bar non meno di 20 giovani, perlopiù di nazionalità marocchina e albanese ma ci sono anche alcuni italiani. Urlano, imprecano, parlano lingue sconosciute. Si avventano contro i due amici prendendoli a pugni e spintoni. Li gettano a terra, e cominciano a colpire senza pietà. L’amico del conducente, Leonardo C, di Mercatale di Auditore-Sassocorvaro reagisce meglio perché ha una bella stazza ed è difficile aver ragione di lui anche se da solo non può farcela a contenere l’assalto. Ma a pagare il prezzo più alto è Jeremy U. il quale subisce un furioso pestaggio che gli costa la frattura di alcune costole, il naso rotto e qualche dente saltato via. Perde copiosamente sangue. Una sola ragazza, delle tante persone presenti, cerca di far smettere il pestaggio ma le viene detto di non immischiarsi se non vuole le botte. Continuano a pestare, come killer in missione per conto di qualcuno. Sembra un agguato contro Jeremy, conosciuto da tutti per essere un ragazzo a posto che non fa del male a nessuno. Il branco fugge quando qualcuno dice di aver chiamato i carabinieri. Si dileguano tutti con le auto. I due amici, sanguinanti, cercano di rialzarsi. Vogliono trovare chi li ha ridotti così, cercando una impossibile rivalsa. Ripartono con la macchina per andare a cercarli. Quando arrivano i carabinieri, di fatto non c’è più nessuno se non il barista Mario Arcangeloni.



Che dice: "Io non so ancora come sia potuto succedere. Quel gruppo di marocchini e albanesi erano dentro il bar, nessuno era ubriaco e non era successo niente fino a quel momento. Il marocchino che è salito sopra la macchina, aveva già dato fastidio una settimana fa a qualcun altro ma a me sembra un tipo tranquillo. Vedo tutti questi ragazzi uscire improvvisamente dal locale, mentre io sto servendo altri clienti. Non capisco immediatamente cosa sta succedendo ma comprendo che non può essere una cosa normale. Quando esco, stavano già fuggendo tutti dopo aver pestato quei due ragazzi. Che sono ripartiti con la macchina per cercarli. Ma erano ridotti male, ho avuto paura per loro".

Jeremy è stato ricoverato in ospedale San Salvatore e tenuto in osservazione. Ha una prognosi di oltre 30 giorni e molta rabbia, l’amico invece non ha avuto un ricovero. Ora saranno i carabinieri a dover dare un nome e un cognome agli aggressori, partendo dalla testimonianza dei ragazzi colpiti.

