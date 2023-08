Rissa a Fossombrone: Notte delle Perseidi il 10 settembre

Come qualcuno avrà notato, quest’anno a Fossombrone la notte delle Perseidi non è stata “celebrata“ il 910 agosto, ma lo sarà il prossimo 10 settembre, con il consueto e suggestivo raduno notturno al parco archeologico di Forum Sempronii. Lasciando da parte il dubbio se la notte delle Perseidi si possa ancora chiamare così il 10 settembre, sullo slittamento dell’appuntamento con le meteore come al solito si è sviluppata una polemica social tra la minoranza di Progetto Comune e il vice sindaco Michele Chiarabilli. Progetto Comune se l’è presa con la presunta incapacità dell’amministrazione in tema sia di programmazione degli eventi estivi che di comunicazione dei medesimi: insomma, la maggioranza non avrebbe organizzato per tempo e poi non avrebbe spiegato a dovere il perché dello slittamento, per lo meno non prima del 20 agosto e solo dopo che la minoranza aveva messo il dito sulla piaga. Sono volate parole poco gentili, anche se Progetto Comune ha chiuso lo scambio in maniera non contundente: "Siamo felici per qualsiasi iniziativa venga organizzata nel nostro Comune, soprattutto se frutto di collaborazione con le associazioni e la condividiamo volentieri. Rimangono le perplessità sulla volontà di chiamare un evento settembrino in questo modo, ma soprattutto rimangono le nostre perplessità sulla programmazione e sulla comunicazione degli eventi da parte dell’amministrazione".

Meno accomodante Michele Chiarabilli, che taccia quelli di Progetto Comune di "disastrati che non hanno mai saputo organizzare niente". Più sul punto, Chiarabilli spiega il ritardo col fatto che la Pro Loco Forum Sempronii, che organizza l’evento, "fino alla metà di agosto è stata impegnata prima col carnevale storico e poi con Estate in corso; dopodiché c’è da considerare che da quest’anno alla Notte delle Perseidi si è voluto dare un taglio di maggiore accuratezza storica e questo ha richiesto un po’ di tempo: ci saranno anche trenta figuranti che allestiranno un accampamento romano e pure una cena ricostruita in maniera fedele alle fonti; tra l’altro si tratta di ripristinare un evento che era stato sospeso per via del Covid, non è facile…". Appuntamento al 10 settembre a partire dalle 16.

a. b.