Rissa al Miù, turisti assolti

Da Roma a Fano in vacanza, erano tornati a casa con un processo come souvenir. Finiti alla sbarra per furto aggravato di alcolici e danneggiamento di una bacheca della discoteca Miù di Marotta, l’altro giorno sono stati assolti. Gli imputati sono due giovani turisti romani. Era la sera tra il 14 e il 15 luglio 2020 e al Miù un extracomunitario aveva provocato disordini e morso a una mano uno della security. Nel frattempo erano sparite tre bottiglie e una bacheca era stata danneggiata. E il socio del locale aveva accusato i due turisti. Il giudice li ha assolti. I due giovani sono stati difesi dall’avvocato Manuela Jappelli e da Natalie De Cintio di Roma.