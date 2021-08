Pesaro 17 agosto 2021 - Una rissa furiosa, in due tempi: in tutto una ventina di ragazzi coinvolti, alla fine uno di loro ne esce con il volto ridotto a una maschera di sangue per le botte ricevute, altri restano feriti più lievemente. E’ successo tutto alle 19 circa di Ferragosto, nella spiaggia dei bagni Primavera (lo stabilimento è estraneo ai fatti). Non risultano (al momento) denunce, e sul posto non sono intervenute né forze dell’ordine né ambulanza. E’ certo che l’episodio è stato visto da decine di testimoni, che si trovavano in quel punto anche loro per festeggiare il Ferragosto. Ed è proprio dalla voce dei testimoni oculari che sono stati ricostruiti i fatti.



Tutto inizia all’improvviso, per motivi futili, come accade spesso in questi casi: una semplice discussione tra due ragazzi, forse uno che urta l’altro mentre ambedue vanno verso il mare. Abbiamo visto, raccontano delle persone che erano sul posto, "uno dei due tirare un primo schiaffo all’altro". E’ l’inizio del caos. Subito si aggiungono i compagni di entrambe le parti e la lite dei due diventa una violenta rissa. In dieci si accaniscono su di uno, lui va a terra, lo riempiono di calci e pugni. "Quando gli animi – raccontano ancora i testimoni – si placano e il ragazzo si rialza il suo volto e la sua maglietta sono ricoperti di sangue. Intanto, mentre gli amici lo aiutano, il gruppo che lo ha aggredito si sparpaglia. Lui inizia ad urlare, è alla ricerca di chi gli ha probabilmente rotto il setto nasale. Nessuno si fa avanti".



Tutto a quel punto sembra essere tornato alla normalità, tranne un gruppetto di persone. C’è infatti ancora molta rabbia nell’aria ed inizia così una seconda discussione, che coinvolge altre persone. "Le quali hanno iniziato – raccontano sempre i testimoni – a insultarsi a parole. Due ragazzi vengono trattenuti dai loro amici. Ad un certo punto però i gruppi di riferimento dei due si avvicinano". Tra i presenti c’è anche la ragazza di uno dei due. L’altro le rivolge insulti sessisti, lei reagisce spingendolo per poi essere spinta a sua volta, si ricomincia con le botte. Inizia così una seconda rissa che coinvolge un’altra decina di altri ragazzi.



"Insomma – aggiungono i testimoni – si è ripetuta una scena identica alla precedente". La maggior parte di un gruppo si fionda su uno del gruppo rivale buttandolo per terra. Ancora calci, ancora pugni ma fortunatamente non altro sangue. Non quanto quello della prima rissa almeno. Gli amici infatti riescono ad intervenire prima e lo allontanano. I ragazzi vengono separati da alcuni adulti presenti sulla spiaggia. Uno torna ai propri lettini, l’altro si allontana dai bagni Primavera, proprio come i due gruppi precedenti. Passa una mezz’oretta e tutto sembra tornare tranquillo. Qualcuno è tornato a casa, qualcun altro si è steso sul lettino. Altri invece sono ancora al bar o in acqua a giocare a pallavolo. Finalmente è tornata la calma.

