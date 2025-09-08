Ristopro si presenta con il doppio sogno. Salvarsi e tornare a giocare nel nuovo palas

Presentata la nuova Ristopro Janus: entusiasmo, obiettivi e un sogno chiamato Palasport. Serata di gala, venerdì, per la Ristopro Janus Fabriano, che ha ufficialmente alzato il sipario sulla stagione 2025/26 del campionato di Serie B Nazionale. Nella splendida cornice dello Chalet dei Giardini Margherita, davanti a un pubblico caloroso e numeroso, la società ha presentato alla città il nuovo staff tecnico e il roster profondamente rinnovato che affronterà questa nuova e stimolante avventura.

Tante le novità, tanto l’entusiasmo, ma ora a parlare sarà il parquet. Toccherà a coach Luciano Nunzi e al suo staff il compito di forgiare un gruppo giovane, affamato e determinato, con un obiettivo chiaro e concreto: la permanenza nella categoria. Una missione tutt’altro che semplice, ma che l’ambiente fabrianese è pronto ad affrontare con realismo, coesione e passione. Sul fondo, però, resta acceso anche un sogno: quello di tornare a giocare – almeno nel finale di stagione – nel nuovo Palasport, la cui apertura è attesa da anni e che il 2026 potrebbe finalmente consegnare alla città. Un impianto che rappresenterebbe non solo la casa della pallacanestro, ma anche un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo fabrianese: dalla ginnastica alla pallavolo, dal pugilato al pattinaggio artistico, fino a tante altre discipline che da sempre fanno di Fabriano una città viva, sportiva e ricca di talento.

"Questo entusiasmo ci onora – ha dichiarato il general manager Gianluca Merloni – e il nostro impegno sarà quello di ripagare l’affetto dei tifosi. Quanto al nuovo palasport, saremmo felicissimi di poterne usufruire, ma è ancora presto per parlarne. Intanto godiamoci questa splendida serata e l’inizio della nuova stagione."

Nunzi: "Una sfida affascinante. Giovani, motivati e con tanta voglia di crescere". Parole piene di realismo e determinazione anche quelle del nuovo allenatore, Luciano Nunzi, visibilmente emozionato dal calore del pubblico: "È stata davvero una bella serata, in cui si è percepito immediatamente la passione e l’attaccamento ai colori della città. Me lo aspettavo, certo, ma viverlo dal vivo è un’altra cosa: è bello vedere tanto affetto attorno a questa squadra." "Abbiamo presentato un gruppo giovane, ma con tanta voglia di crescere – ha continuato il coach – e sono convinto che ci riusciremo. I presupposti per migliorare ci sono tutti: questi ragazzi si allenano con serietà, sono motivati, hanno fame. Se proprio volessimo essere pignoli, forse finora abbiamo sbagliato un solo allenamento. Questo la dice lunga sull’approccio del gruppo." "Naturalmente, la vera prova arriverà nei momenti di difficoltà. Le squadre giovani, quando le cose vanno bene, possono volare sull’entusiasmo, ma è quando le cose si complicano che si misura la loro solidità. Sarà fondamentale vedere come reagiremo, come affronteremo e supereremo gli ostacoli."

"Tra due settimane inizierà il campionato – ha aggiunto Nunzi – e avremo subito un impatto tosto con avversari molto attrezzati. Ma va bene così. Affrontare subito squadre di alto livello ci farà capire immediatamente il valore del nostro girone e quanto sarà impegnativo il percorso. Dovremo essere pronti da subito: anche questo fa parte delle sfide che questa stagione ci propone." "Personalmente sono molto curioso – ha concluso – di scoprire dove potremo collocarci all’interno del nostro girone. Abbiamo tanta strada davanti, ma anche tanta voglia di farla insieme."

Una stagione da scrivere insieme: la nuova Ristopro Janus Fabriano riparte con entusiasmo, ambizione e un forte legame con la città. La serata di gala non è stata solo una presentazione, ma un patto simbolico tra squadra, società e tifosi. Il percorso sarà impegnativo, ma è proprio nelle sfide che nasce l’identità di un gruppo. Coach Nunzi guida una squadra giovane e determinata, pronta a crescere. Ora parla il parquet. E Fabriano sarà lì, come sempre, a sostenere il suo sogno. Un sogno che oggi si chiama futuro.