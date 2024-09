Ristopro: tre fabrianesi nello staff. E dal 31 agosto via alle amichevoli

Dopo aver iniziato la preparazione atletica allo stadio comunale comunale di Fabriano la Ristopro ha completato lo staff tecnico con Matteo Petrucci, Alessio Lupini e Riccardo Moscatelli per la stagione 24/25. Due volti confermati e uno nuovo (tutti fabrianesi), la società ha scelto di "pescare" dalle risorse locali; tre giovani preparati e con tanta voglia di mettersi all’opera. Matteo – si legge nel comunicato della società – torna in biancoblù come assistente allenatore, ruolo ricoperto con coach Aniello, per poi andare a Jesi come capo allenatore dell’U13 e assistente dell’U14 Elite e U17 Eccellenza. Ragazzo preparato ricoprirà un ruolo fondamentale al fianco di Niccolai e del vice Elia Rossi Alessio è stato già membro dello staff della Janus, fisioterapista dei biancoblu in A2 confermato poi in B. Negli ultimi due anni è stato membro dello staff del Fabriano Cerreto e Matelica, entrambe squadre di calcio. Riccardo è stato parte del settore giovanile Janus Academy, arrivando anche a debuttare in Serie C Gold (segnando 2 punti). Si è laureato in Scienze Motorie e da un anno ha intrapreso un secondo percorso di laurea, in Fisioterapia. Entra nello staff come preparatore atletico, ruolo che ha ricoperto con l’Apd Cerreto, in Serie B di calcio a 5. Ai tre giovani fabrianesi la società augura di togliersi tante soddisfazioni "indossando i colori" della propria città.

Nel frattempo sono state programmate ben sette amichevoli: le prime due con Chiusi, una in trasferta il 31 agosto e l’altra a Cerreto il 7 settembre, poi l’11 settembre ancora a Cerreto con Matelica, il 14 settembre alle Mazzini con Porto Recanati, il 15 settembre ad Arezzo con Herons Montecatini, il 18 settembre a Imola contro la Virtus Imola e il 21 settembre con Chieti a Montegranaro.

Angelo Campioni