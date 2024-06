Ristorante Anna, morta a 87 anni la storica titolare

A Gabicce Mare, se dici Anna tutti subito pensano allo storico ristorante tra la spiaggia e il porto canale. Ieri mattina se ne è andata la sua proprietaria, dopo una lunga malattia che la affliggeva da anni. Anna Maria Rondolini, 87 anni, è stata una delle prime imprenditrici di Gabicce. Nata in una casina vicino alla piazza, faceva parte di quella famiglia di maestri d’ascia che presidiava il porto canale. E proprio lì, nel lontano 1955, appena ragazza, aveva deciso di aprire una cucina all’interno di una capanna di legno, insieme a sua mamma. Facevano da mangiare ai pescatori che rientravano dal mare, molto spesso cucinavano quello che loro stessi portavano. Poi è arrivato il turismo, sono nati gli hotel e il resto è storia. Una storia fatta di passione per la cucina e amore vero per i clienti, due ingredienti che le hanno permesso di diventare Anna, senza bisogno di aggiungere altro. Da Fano a Riccione, il Ristorante Anna è sempre stato un posto di riferimento per i tanti amanti del buon pesce. Se qualche vacanziero chiedeva a qualcuno di Gabicce dove andare a mangiare, la risposta era sempre: “Vai al Ristorante Anna”. Motivo di grande orgoglio che la spingeva a ricambiare offrendo sempre la miglior qualità. Clienti che molto spesso sono diventati amici e ai quali ha aperto le porte di casa anche nei mesi invernali. Una persona di grandissima generosità, sempre molto attenta a chi ne aveva più bisogno.

Da tempo, Anna aveva lasciato la gestione ai figli Sandro con Lorena, e Sonia, che ne hanno portato avanti la tradizione. Dall’estate 2023, dopo quasi 70 anni, per motivi familiari, il ristorante è passato ad altra gestione ma ne ha mantenuto il nome che resterà nel tempo. I funerali si svolgeranno martedì 11 giugno alle ore 10 nella chiesa di Ponte Tavollo, a Gabicce Mare.