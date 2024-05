Ristorante del Club Nautico. Il Demanio chiude tutto

"Posso prenotare un tavolo per domani?". La risposta è pronta: "Il ristorante è chiuso!". Perché la terrazza del club Nautico, è stata una storia appena nata e già finita. Il locale è stato chiuso dall’autorità marittima del medio Adriatico. Causa? Una vicenda edilizia che va indietro negli anni ma che non è mai stata sanata. Con la nuova gestione – Lola, albanese, che ha preso il posto di Alceo – sono scattati una serie di controlli da parte dell’autorità che ha competenza sul Demanio marittimo è sono emerse delle incongruenza e cioè parti dello stabile che non sono state sanate per cui l’attività di ristorazione è stata interrotta. Una specie di limbo perché non è possibile nemmeno sanare gli eventuali abusivi edilizi in quanto non c’è il piano regolatore del porto. Un teatrino dell’assurdo: per avviare la nuva attività i vertici del club Nautico avevano inviato ad Ancona una specie di autocertificazione al fine di far ripartire il locale. Sembrava tutto a posto ed invece l’ispezione ha portato alla luce storie antiche che non sono mai state sanate anche per l’impossibilità di avere a disposizione gli strumenti urbanistici. Sta di fatto che da sabato scorso il ristorante panoramico del club Nautico ha chiuso. Una situazione che non mancherà di sollevare polemiche anche perché molti soci ora rimpiangono Alceo che ha gestito il locale per molti anni. Per la nuova gestione – Lola lavorava da Gibas – un problema non di poco conto perché sono stati fatti investimenti al fine di far ripartire il locale.