Ristorante La Ginestra ha pagato le bollette a tutti i dipendenti

Un bel regalo di Natale sotto l’albero per i dipendenti del ristorante La Ginestra. La titolare Marina Giacomel (foto) ha rimborsato tutte le bollette ai dipendenti come ringraziamento per il loro impegno sempre fattivo alla crescita del ristorante, ma in particolare per quello che hanno fatto durante i giorni del terribile alluvione del 15 settembre scorso.

"Un impegno – sottolinea Marina Giacomel – tale da poter riaprire l’attività in soli dieci giorni nonostante i tre metri di acqua e mezzo metro di fango. Un piccolo ringraziamento in confronto alla grande generosità di questo mio magnifico staff, ma fatto con affetto sincero e gratitudine".

Attorno ai 5mila euro l’importo delle bollette pagate da Marina Giacomel, titolare dello storico ristorante hotel La Ginestra nella Gola del Furlo, una struttura ricettiva che può vantare una storia di 54 anni, festeggiati proprio quest’anno, nonostante la pandemia e la terribile alluvione. Un’avventura inizia nel 1969 con Nico Giacomel e la moglie Eliana Cancellieri e oggi la figlia Marina porta avanti l’attività con tenacia grazie anche al suo staff che si è dimostrato sempre straordinario ma soprattutto dimostrando un grande cuore in uno dei momenti più drammatici della storia dell’attività come è stata appunto l’alluvione.

Un fiume di acqua e fango aveva travolto l’intera proprietà ma nonostante tutto sono riusciti ad aprire con una vera e propria inaugurazione solo dieci giorni dall’evento catastrofico. Inaugurazione simbolica alla quale avevano partecipato in segno di sostegno e solidarietà, il consigliere regionale Giacomo Rossi, il sindaco Luca Lisi, l’onorevole Antonio Baldelli, il magnifico rettore Giorgio Calcagnini fino ad un intervento video del ministro Garavaglia per complimentarsi per lo straordinario risultato ottenuto. "Risultato ottenuto – ha spiegato la Giacomel – grazie anche ai professionisti e ai tecnici che generosamente si sono messi a disposizione per il ripristino generale. Non in ultimo i tantissimi volontari anche tra i colleghi del settore".

Amedeo Pisciolini