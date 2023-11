Ristoratori a raccolta pensando alle elezioni

Preparare un documento programmatico per le prossime elezioni: è quanto hanno deciso Confcommercio e l’associazione Ristoratori di Fano al termine dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi al ristorante Villamarina. Tra gli impegni c’è quello di dare battaglia sulla tassa di soggiorno affinché quanto riscosso venga investito nel turismo. Per quanto riguarda la tassa sulle strutture leggere "che hanno 3 Comuni in tutta Italia, tra cui Fano", gli operatori chiedono "di modificarla o eliminarla". "Chiediamo – dicono – che siano apposte indicazioni stradali più visibili per i ristoratori fuori dal centro storico e che la Visit Card sia comunicata anche ai ristoratori".