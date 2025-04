"Ristorazione, pugno duro contro l’abusivismo"

Pugno duro contro l’abusivismo che mette a rischio un settore strategico come quello della ristorazione e di conseguenza arriva a penalizzare il turismo. L’alzata di scudi proviene dai rappresentanti di categoria come Agnese Trufelli (in foto), direttore di Confcommercio Marche Nord e Mario di Remigio, presidente dell’associazione Ristoratori. "Siamo di fronte a una vera e propria piaga – spiega Trufelli –. Per capire quanto sia grave la situazione basta leggere il Report nazionale sullo stato di salute del settore. In base ai numeri emerge che anche la ristorazione è purtroppo in frenata: ha un margine di guadagno attorno all’8%, calato dal 2019 ad oggi di ben 2 punti percentuali. La concorrenza sleale brucia in termini di ricchezza nazionale 7,5 miliardi di euro". Trufelli e Di Remigio chiedono quindi che le regole vangano fatte rispettare: "Ogni anno – osserva Di Remigio – il fenomeno, a ridosso delle festività, si arricchisce di nuove forme: pranzi e cene in ogni dove, anche in mezzo ai campi, senza alcun rispetto per la sicurezza dei clienti e l’igiene del “locali”. Non importano i servizi igienici, la presenza di spazi per il personale, gli ambienti di lavorazione idonei, il rispetto delle normative di Pubblica Sicurezza, tasse e tariffe. E’ una concorrenza sleale inaccettabile".