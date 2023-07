Ristori post alluvioni a più comuni passa l’ordine del giorno della Lega

"Grazie ad un ordine del giorno della Lega, approvato ieri alla Camera, anche i comuni delle Marche potranno beneficiare di tutte le misure di sostegno previste dal decreto Alluvione, e non solo quelle che riguardano la ricostruzione".

Si è sciolto ieri uno dei punti più delicati della “conta dei danni“ per i comuni che hanno subìto pesanti danni dalle alluvioni dei mesi scorsi. Strade spazzate via, mezzi distrutti, aziende in crisi: la possibilità dei ristori riguardava non proprio tutti i danneggiati ed ora – come spiega il parlamenare Mirco Carloni della Lega – le cose cambiano. "Questo ordine del giorno – dice – si inserisce all’interno dell’importante iter approvativo volto a individuare misure atte a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito in modo tragico Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Una risposta concreta alle segnalazioni dei comuni che hanno registrato ingenti danni a proprietà private, terreni agricoli e infrastrutture pubbliche, in particolare nel territorio della Regione Marche. Con questo ordine del giorno abbiamo voluto evitare qualunque tipo di discriminazione tra i soggetti aventi diritto alle agevolazioni e ai ristori previsti dal primo decreto del Governo, per permettere a tutti, cittadini e imprese, di fronteggiare l’emergenza in cui ancora si trovano e migliorare le proprie condizioni di vita".

Il primo firmatario dell’ordine del giorno, coinvolto non solo come parlamentare ma anche come presidente della Commissione Agricoltura, apre dunque la strada ad altri comuni marchigiani per beneficiare del Decreto Alluvione. In pratica, il Commissario governativo dovrà vagliare lo stato dei richiedenti e allargare così la lista dei municipi ammessi ai benefici del Decreto ricostruzione. I tempi non saranno brevissimi, però almeno c’è una certezza adesso: quella di poter concorrere agli interventi.