Risultati e classifiche nei tre gironi dopo il primo turno

Era stato un sabato super per le marchigiane di B Interregionale che negli anticipi avevano tutte vinto. Il successo più importante era stato quello della Goldengas Senigallia nel girone Gold, sul parquet del Fiumicino: 72-65 per i senigalliesi trascinati dai 19 punti di Landoni, capaci di battere a domicilio una squadra che aveva appena acquistato due giocatori di livello come l’ex Lemmi e il bulgaro, ex nazionale, Valencia e Cska Sofia Avramov. Bene anche il Porto Recanati nel girone Silver: 79-62 interno al Cagliari grazie ai 21 punti dello straniero Gamazo, autentico trascinatore ancora una volta dell’Attila Junior e vittoria molto importante per mantenersi in uno dei primi due posti di questa poule, le cui prime due in classifica saranno ammesse ai play-off con le prime sei del girone Gold. Infine, nel girone Play-out, vittoria d’oro anche per la Stamura Ancona, che al Palascherma dorico aveva avuto la meglio 64-50 sull’Aquila, facendo un passo ulteriore verso la permanenza in categoria. Si tratta solo della prima giornata, ma ha già mandato segnali importanti visto che su 12 partite incrociate tra gironi E e F, il girone E, dove erano le marchigiane, ha ottenuto ben 10 vittorie con ko solo per Bramante e Amatori Pescara.

Risultati 1° giornata

Gold. Fiumicino-Goldengas Senigallia 65-72; Virtus Roma-Loreto Pesaro 61-75; Val di Ceppo-Matelica 73-75; Palestrina-Bramante Pesaro 89-86.

Classifica. Virtus Roma, Fiumicino, Bramante Pesaro 10; Goldengas Senigallia, Matelica 8; Palestrina 6; Loreto Pesaro 4; Val di Ceppo 0.

Silver. Teramo-Ferentino 94-67; Porto Recanati-Cagliari 79-62; Amatori Pescara-Carver Roma 69-72; Pisaurum Pesaro-Stella Azzurra Viterbo 62-58. Classifica. Porto Recanati, Carver Roma 10; Amatori Pescara, Stella Azzurra Viterbo 8; Teramo, Ferentino, Pisaurum Pesaro 6; Cagliari 2.

Play-Out. Ancona-L’Aquila 64-50; Pescara Basket-Grottaferrata 77-67; Roseto-Isernia 73-56; Civitanova Marche-Mondragone 78-63.

Classifica. L’Aquila, Civitanova Marche 10; Ancona, Pescara Basket 8; Roseto, Mondragone 6; Grottaferrata, Isernia 4. Andrea Pongetti