Rita e le altre, quando la malattia abita in casa. Schiaroli: "Io lo so, il dolore può far impazzire"

"Caro Angelo, non ti giustifico ma non ti posso neppure condannare, perché posso capire che dallo stress si possa perdere la ragione. Se non c’è aiuto, se non c’è una struttura, se per di più ci si trova in difficoltà economica… il rischio è davvero che si impazzisca, a prendersi cura di una moglie malata". E’ un messaggio di umana comprensione e vicinanza a chi si è fatto sopraffare da una situazione "effettivamente devastante", da parte di chi invece è riuscito a non farsi schiacciare dal peso della sua esperienza di marito caregiver: spaesato, solo con la famiglia, confuso e affaticato. Sergio Schiaroli più di altri può capire Angelo Sfuggiti, prima di trasformarsi nell’omicida di sua moglie Rita, che da 20 anni combatteva sola con lui contro il male che si era impossessato della sua mente.

"Il rischio è effettivamente quello di impazzire - spiega Schiaroli - perché ci vuole tanta forza d’animo per affrontare quelle situazioni. Nel mio caso sto spendendo parte del mio tempo per richiamare l’attenzione su queste problematiche sociali. Ho scritto un libro per stimolare le istituzioni affinché vengano incontro alle famiglie". Si intitola ‘L’ultima lettera’ il volume di Schiaroli che racconta la sua esperienza di caregiver della moglie Maida malata di Alzheimer e mancata due anni fa. "È difficile comprendere l’esperienza di una famiglia chiamata ad assistere un proprio familiare malato e affetto da demenza. Per quanto qualcuno possa raccontarvi il suo vissuto, non potete nemmeno immaginare cosa succeda in una casa colpita da malattie come la demenza. E’ devastante. Devastato ero io, finito in cardiologia con un infarto, implorando ai medici di farmi uscire subito dopo l‘intervento di impianto degli stent per poter aiutare mia moglie, ormai allettata. Non immaginavo che la sofferenza potesse arrivare a tanto e mi sono interrogato ogni giorno sul senso della vita".

Anche per Schiaroli i momenti drammatici sono stati tanti, "soprattutto perché il sistema dei servizi non è consapevole di quali siano i bisogni di questi malati e quindi non mette in campo servizi adeguati. Curarla a casa è stato difficile: la demenza la portava a rifiutare qualsiasi medicinale. Anche effettuare alcuni controlli ospedalieri è stato difficilissimo a causa, ad esempio, del suo rifiuto di considerarsi malata". Per Schiaroli ci vogliono formazione e sostegno. "Ho partecipato alle riunioni periodiche organizzate da Aima per i familiari caregivers. A queste riunioni era sempre presente una psicologa con lo scopo di aiutare e facilitare le famiglie nel raccontare e condividere le esperienze, per sostenersi reciprocamente. Ho conosciuto figli e coniugi disperati per la fatica di portare avanti una gestione assistenziale difficilissima, senza nessuna speranza di guarigione e, nella consapevolezza, che il peggio sarebbe dovuto ancora arrivare. Mi sono reso conto alla fine che sarebbe stato utile, fin dall’inizio della manifestazione della malattia, poter partecipare a un incontro con personale specializzato. Perché il ‘loro mondo’ è diverso e il nostro obiettivo dovrebbe essere la sintonia con il loro modo di essere, senza opporsi in maniera a volte anche troppo decisa, che per i malati rappresenta una ulteriore destabilizzazione". Schiaroli conferma, da utente, quanto detto dal presidente della Fondazione Libera.Mente Vito Inserra: "Troppo spesso queste tragedie rimangono sulle spalle dei soli familiari e delle associazioni".