Ritira un pacco in tabaccheria. Dentro c’erano mille euro falsi

Valerio Baroncini
Pesaro
20 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Un pacco ritirato in tabaccheria con il taxi, un dvd vuoto che invece custodiva mille euro in banconote da 50 (false) e un diciottenne che si ritrova a fare i conti con un’accusa pesante: spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. È finita così, giovedì pomeriggio in via Cavour, l’avventura di un ragazzo appena maggiorenne, cittadino italiano di origine straniera, non pregiudicato ma comunque già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a Dacur, un provvedimento che gli vieta l’accesso alle zone centrali della città. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile lo hanno riconosciuto mentre scendeva da un taxi diretto verso una tabaccheria che svolge anche servizio di consegna pacchi. Non era lì per comprare sigarette o biglietti della lotteria, ma per ritirare un plico. Solo che il pacco non era intestato a lui, bensì a un altro cittadino italiano. Poco dopo le 18, i militari lo hanno seguito e fermato. In caserma è arrivata la sorpresa. Il pacco conteneva una custodia per dvd apparentemente innocua. All’interno, venti banconote da 50 euro. Non vere: carta contraffatta di pessima qualità, tanto che i soldi lasciavano addirittura il colore sulle dita.

Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe dovuto consegnare quel plico al reale destinatario, e proprio la catena di rapporti tra lui e l’intestatario del pacco sarà ora oggetto delle indagini. Perché qualcuno quelle banconote le ha spedite e qualcun altro doveva utilizzarle: capire chi e come sarà il punto chiave del procedimento. Ieri mattina, davanti al giudice, il ragazzo è comparso assistito dall’avvocato Silvia Pierini. Durante l’udienza di convalida la difesa ha chiesto i termini a comparire e il procedimento è stato rinviato a dicembre.

ant. mar.

