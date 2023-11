Ritorna l’allarme guardia medica. A Mondolfo servizio quasi azzerato

Dopo due mesi di servizio pressoché completo, con la copertura che ha sfiorato il 100%, torna a livello quasi zero la guardia medica di Mondolfo, che in tutto novembre, rispetto ai 39 turni complessivi che ci sarebbero da garantire (9 diurni festivi e prefestivi, compreso quello del giorno di Ognissanti, già trascorso senza medico, e 30 notturni) vedrà la presenza di un dottore soltanto 3 volte. Date che è bene segnarsi, perché in tutti gli altri casi il presidio del quarto Comune della provincia rimarrà offlimits. Ebbene, chi avrà bisogno del medico della continuità assistenziale a Mondolfo lo troverà soltanto nelle giornate di domenica 12, 19 e 26, sempre nel turno diurno, che va dalle 8 del mattino alle 20.

Poi nient’altro, bisognerà rivolgersi altrove, col rischio che a farne le spese sia, come spesso è successo, il Pronto Soccorso di Fano, specie in un periodo, quello che abbiamo davanti, in cui sindromi influenzali e mali di stagione cominciano ad affacciarsi in modo importante. "E’ davvero una tristezza – commenta il capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, Anteo Bonacorsi -. Dopo appena due mesi di respiro, nel quarto Comune per numero di abitanti della Provincia di Pesaro e Urbino, il servizio di continuità assistenziale è di nuovo azzerato e a pagarne le conseguenze non saranno solo i 14mila residenti tra il nostro capoluogo e Marotta, ma anche i 4.500 di San Costanzo e i circa 3mila di Monte Porzio, che abitualmente fanno riferimento a Mondolfo. Senza considerare che nel nostro territorio abbiamo anche una Rsa e due case di riposo-residenze protette, cioè che ospitano anche anziani non autosufficienti e particolarmente bisognosi di monitoraggio e cure. Di fronte ad una situazione di questo genere, fortemente preoccupante, è indispensabile che la Regione e il Comune trovino insieme una soluzione, perché non è possibile che a rimetterci continuino ad essere sempre i più deboli". E se le cose vanno malissimo per Mondolfo, il trend non è confortante neppure per le guardie mediche di Pergola e di Mondavio. Nella città dei Bronzi saranno coperti 11 turni su 39 (il 28%, a fronte dell’85% del mese di ottobre), mentre all’ombra della Rocca Roveresca la presenza del medico sarà garantita in 26 occasioni, pari al 67% scarso, con un -18% rispetto al livello di copertura del mese scorso. Insomma, la coperta è davvero corta e anche la Valcesano ne risente.

Sandro Franceschetti