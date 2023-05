Ritornano a Peglio ’Orti e fiori ammiccanti’ e lo spazio antiquariato

Oggi a Peglio c’è la seconda edizione di "Orti giulivi e fiori ammiccanti". Appuntamento nel centro storico del paese per il mercatino dei fiori e delle piante, dell’artigianato artistico, musica, laboratori e pranzi e spuntini. Insomma il paese è in festa per tutto il giorno dalle 7 fino a sera.

Tra gli appuntamenti principali ci sono il concorso cittadino con le categorie: Orti, vasi e giardini, poi la mostra di Leonarda Faggi dal titolo "La mia natura" e l’inaugurazione di Wild Bees Hotel. Mentre alle 11 e alle 18.30 sono previsti due momenti musicali. Ingresso libero, l’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Peglio e dalle associazioni del territorio.

fra. pier.