"Ritornano i turisti, sistemateci le strade"

Negli ultimi anni le montagne del Catria e Nerone sono state meta di un numero sempre crescente di escursionisti, famiglie, ed amanti delle bici. Sempre più gente ama fare attività all’aria aperta godendo anche della presenza di attività ricettive, dove poter gustare ottimi piatti della tradizione locale. Ma non tutto fila sempre liscio, come ricorda l’Udc di Cagli; la nuova stagione turistica estiva incombe e molte cose non sono affatt a posto, a partire dalla viabilità danneggiata dall’alluvione dello scorso settembre.

"Catria, Nerone e Petrano sono luoghi ideali per una vacanza in mezzo alla natura – dice l’Udc – senza dimenticare i servizi di ristorazione. La disastrosa alluvione dello scorso anno ha purtroppo devastato il territorio provocando inondazioni e frane che hanno segnato drammaticamente anche i collegamenti in particolare sul Monte Catria dove alcune strade sono state danneggiate seriamente".

Per questo l’Udc di Cagli chiede a "Provincia e Comuni di intervenire in alcune di queste che fortunatamente sono ancora percorribili, non avendo subito danni rilevanti, ma necessitano di lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale. In particolare si chiede di intervenire sulla strada provinciale che da Acquaviva di Cagli conduce alla cima del Catria anche per compensare la chiusura di altre strade dovuta ai danni dell’alluvione e per le quali occorreranno ingenti risorse e forse anche deviazioni di percorso. In questo caso essendo il fondo stradale ancora intatto sarebbe necessaria la sola asfaltatura della strada e quindi una spesa minore ed una molto più rapida esecuzione dei lavori. Un altro punto che si segnala è l’avvallamento che da anni si è creato sulla strada per Monte Petrano a pochi chilometri dalla partenza della strada e che necessita di una messa in sicurezza al fine di evitare che il problema si aggravi ed un possibile ulteriore cedimento provochi una frana della strada con conseguenti conseguenze negative sul transito. Sia il Catria che il Petrano ospitano alcune attività ricettive che risentirebbero molto negativamente di problemi legati al transito è quindi necessario che si prendano per tempo i provvedimenti necessari a scongiurarli senza attendere che il danno si aggravi. Già in passato Catria, Petrano e Nerone sono stati protagonisti di una emozionante tappa del Giro d’Italia che ha creato poi negli anni seguenti un forte aumento di presenze legate alla passione per la bici ed al turismo in genere, occorre intervenire ora guardando al futuro che nelle realtà come quelle dell’Unione Montana del Catria e Nerone del turismo possono fare un punto di forza per la loro economia".

Mario Carnali