Ritorno a Riceci: "Siamo a un soffio dalla salvezza"

di Antonella MarchionniUn’attesa palpabile è quella che si respirava, ieri mattina, a Riceci. Abbiamo raggiunto i residenti della zona che si sono dati appuntamento per trascorrere alcune ore insieme nella loro vallata. L’attesa è verso la decisione finale sull’approvazione dell’iter paesaggistico da parte della Regione che potrebbe chiudere definitivamente la questione della discarica. È una corsa contro il tempo visto che l’atto amministrativo, per essere conclusivo, dovrebbe battere sul tempo una eventuale sentenza favorevole del Tar al ricorso presentato dalla società Aurora di San Marino. E aspettando il verdetto, i residenti di quelle zone si godono la vallata, nella speranza di avere ancora un numero infinito di domeniche da trascorrere tra i calanchi incontaminati.

"Questo è uno dei siti più belli delle Marche – commenta Domenico Passeri, residente -. In più siamo a un chilometro dal centro abitato di Gallo e abbiamo 13 famiglie che sono a 200 metri da questo sito. Questo territorio è anche uno dei centri biologici più grandi d’Italia, e sorge proprio a ridosso di dove potrebbe essere realizzata la discarica. Immaginiamo di mettere qui 200mila tonnellate di rifiuti all’anno. Un camion porta dalle 30 alle 40 tonnellate, da qui transiterebbero 50 camion al giorno. Possiamo solo immaginare cosa succederebbe dal punto di vista dell’inquinamento ambientale. La prima cosa, oggi, che può salvare questo territorio è il vincolo ambientale per l’approvazione del quale è in atto un iter da parte della Regione. Il sì potrebbe arrivare a giugno o luglio, vediamo se è vero, perché altrimenti è rimasto solo il ricorso fatto da Aurora contro la bocciatura della Provincia: se il Tar delle Marche gli dà ragione hanno vinto loro (e la discarica si farà ndr). Questa è una grande battaglia contro poteri forti, noi non abbiamo le potenzialità dei nostri avversari, abbiamo solo la buona volontà. Molti non si immaginavano che questa lotta durasse tre anni, tutti pensavano che questo gruppo, questi movimenti, si sarebbero dissolti in poco tempo e invece siamo ancora qui a combattere fino all’ultimo, fino a quando non avremo nero su bianco e sarà decretata una fine a questo disastro".

La prima speranza dei residenti della zona riguarda quindi il vincolo paesaggistico. L’assessore regionale Stefano Aguzzi pochi giorni fa aveva espresso un certo ottimismo in proposito. "La nostra lotta che è iniziata quando per caso abbiamo saputo del progetto della discarica – sottolinea Silvia Roehner, residente -. Abbiamo recentemente scattato una foto a un’albanella che era una specie in via di estinzione ma da poco tempo, da qualche anno, nidifica di nuovo in questa zona ed è di nuovo diventata specie protetta. Il nostro passato guarda il nostro presente e chiede a noi del territorio e quindi anche alle persone che sono nell’amministrazione di prendere le scelte giuste per tramandare nel futuro i nostri valori".