“Ritratto di donna“ nei cinema

Approda nelle sale di Pesaro e Fano il film girato interamente nella nostra provincia “Ritratto di Donna in un Paesaggio“, diretto da Andrea Laquidara e prodotto da AB e Associazione La Ginestra. La pellicola è prevista martedì 7 al multiplex Giometti di Pesaro, mentre al multiplex di Fano martedì 14, entrambi alle 21.

Il regista sarà presente in sala per introdurre e rispondere alle domande. Il film parla di Lise, ricercatrice francese che giunge a Urbino per studi sull’identità della Gioconda, scoprendo gradualmente tanti misteri della città e del territorio, personaggi ambigui e le sue stesse origini.

g. v.