Ritrova la bicicletta appena rubata . Spunta nigeriano: "È di mio fratello"

Una scena che ha del surreale. Gli agenti della volante erano lì per recuperare una bici rubata ed erano stati chiamati dal padre del ragazzo a cui due giorni prima era stata sottratta. Ma proprio mentre la polizia stava documentando il ritrovamento, è arrivato un giovane, si è avvicinato con calma al mezzo e davanti allo stupore di tutti ha aperto il lucchetto con le sue chiavi, come se nulla fosse. Peccato che la bici fosse proprio quella rubata appena 48 ore prima.

È quanto accaduto giovedì pomeriggio in viale XXIV Maggio, davanti alla chiesa dei Cappuccini. Il padre del ragazzo aveva riconosciuto il mezzo legato a un palo. Ha subito avvisato il 113. La pattuglia della polizia stava accertando i dettagli, quando il giovane nigeriano, che sosteneva che la bici era del fratello e che l’aveva acquistata il giorno prima, si è presentato in scena con le chiavi del lucchetto.

Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e gli hanno chiesto spiegazioni. E lui ha risposto, appunto, che quel mezzo era stato regolarmente comprato dal fratello. Una versione che non ha convinto gli operatori, soprattutto alla luce della coincidenza pressoché perfetta tra il mezzo segnalato e quello "recuperato". Per il giovane è scattata la denuncia per ricettazione. La bici è stata restituita al legittimo proprietario.