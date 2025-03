Ritrovato il furgone rubato al Panaro

È stato ritrovato a Riccione il furgone delle consegne rubato a Fermignano all’azienda Il Panaro a inizio novembre scorso. Giovedì scorso una pattuglia della polizia locale romagnola era stata insospettita da questo furgone parcheggiato con la luce accesa nel cassone posteriore e nessuno a bordo. I controlli hanno rivelato che le targhe erano state rubate in una concessionaria di Cesena mesi fa e non corrispondevano al modello del Fiat Ducato. Controllando i numeri di targa ci si è resi conto che il veicolo è proprio quello rubato all’azienda fermignanese che produce cresce sfogliate e prodotti tipici. I ladri avevano colpito il laboratorio de Il Panaro a inizio novembre mettendo a soqquadro gli uffici e fuggendo a bordo del mezzo che con molta probabilità sarà stato usato per tentare altri furti sul territorio. Già 10 anni fa all’azienda era stato rubato un furgone ritrovato sempre alcuni mesi dopo.

a. a.