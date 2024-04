Ritrovato un busto del duca Federico

Grazie alla "segnalazione di un cittadino" i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Firenze, in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, sono riusciti a recuperare un medaglione con busto del duca di Urbino Federico da Montefeltro, attribuito a Domenico Rosselli, scultore del 1400, opera del diametro di 50 centimetri, trafugato alla fine degli anni ‘70. L’opera era finita in vendita sul sito di una società che commercia arte, risultata però in buona fede. La scultura venne sottratta dalla facciata della villa del Complesso di Rusciano, di proprietà del Comune di Firenze.