Ritrovato un laghetto nell’ex fornace Volponi

Tra pochi giorni sarà ufficializzato l’acquisto dell’ex Fornace Volponi da parte del Comune di Urbino. Entro fine mese il rogito sarà siglato e si potrà iniziare a progettare. Dall’annuncio di acquisto, i primi di febbraio, qualche idea è stata mossa. Intanto, nelle scorse settimane è stata scoperta la presenza di un lago che in pochissimi conoscevano.

Sindaco Gambini, a che punto siete?

"Stiamo aspettando di procedere con il rogito che sarà fatto entro la fine di marzo. Il valore di acquisto è di 200mila però ne abbiamo stanziati altri 300mila euro per la pulizia di tuta l’area. Ma anche la messa in sicurezza del camino e del forno, come prescritto dalla Sprintendenza".

Parliamo della scoperta.

"Sì, c’è un lago. Secondo me è molto interessante perché una volta sistemata la zona diventa ancora di più un luogo da vivere. Questo laghetto era infatti funzionale all’attività della Fornace, non l’avevo mai visto".

Quindi un dettaglio in più in una zona verde alle porte della città.

"Questo è nei sette ettari di terreno circostante. Quindi ripulendo tutta l’area, e mantenute le piante, diverrà sicuramente un luogo molto bello, fruibile e di grande impatto alle porte di Urbino".

Quando partiranno i lavori?

"Appena fatto il rogito andremo a ripulire l’area. Questo è necessario capire e guardare le zone che posso essere fruibili subito e i confini. Per la riqualificazione totale gli uffici comunali faranno il progetto entro l’estate, stando ai tempi che abbiamo preventivato".

Tra poco la ex Fornace Volponi sarà totalmente del Comune di Urbino ma per la destinazione d’uso ci sono già delle scelte?

"Ancora di deciso no. Da piano regolatore ci sono delle linee e addirittura, prevista, c’è una struttura ricettiva, oltre ad altre cose. Poi vedremo. Sicuramente concluso l’atto i nostri uffici comunali, quello tecnico e quello all’urbanistica, lavoreranno per istituire un eventuale concorso di idee come fatto a Canavaccio per l’ex Osca. Questo ci permette di valutare una serie di progetti in base alle possibilità che il piano regolatore ci permette".

Un’idea che le viene in mente da mettere subito in pratica?

"In un’area potrebbe nascere una zona camper, visto che nel piano regolatore dovrebbe esserci la possibilità di realizzare un parcheggio. La città ne ha bisogno e quello è un luogo che si potrebbe prestare e, in via provvisoria, la si potrebbe realizzare subito ed essere attivata per la prossima estate. È ovvio che quella del posteggio camper è una proposta che va valutata, si tratta di un’idea che mi è passata per la testa. La cosa importante è che tutto sia compatibile con l’area circostante, con il verde e la Soprintendenza".

Francesco Pierucci