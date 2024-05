Rivali, mercato e staff. Vuelle alla finestra. Parola d’ordine: guai a sottovalutare l’A2

Sono cominciate le semifinali playoff per la promozione in A2. Fra non molto, perciò, la Vuelle saprà quali sono le due formazioni che saliranno, due rivali in meno di spessore per provare a ritrovare la strada della serie A nel 2024/25. Gli addetti ai lavori indicano come favorite nei rispettivi gironi Trapani e Cantù ma i playoff sono soliti riservare delle sorprese, quindi mai dire mai per tutte le altre. Dove troviamo diversi ex della Vuelle: dalla Tezenis Verona di coach Alessandro Ramagli all’Apu Udine del diesse Andrea Gracis, dalla Fortitudo di coach Attilio Caja all’Unieuro Forlì di Daniele Cinciarini.

In lizza ci sono anche Trieste, retrocessa un anno fa, e Rieti. Insomma otto piazze mica male e tutte con una certa tradizione nella palla a spicchi. Chiaro che le sei società che rimarranno al piano di sotto si attrezzeranno per salire anche l’anno prossimo, quindi sarà bene dotarsi di un certo spirito battagliero, ma anche di tanta umiltà perché non basterà il blasone a Pesaro per tornare su. Serviranno competenza sul mercato, risorse per poter fare buone operazioni e niente puzza sotto il naso: anche se da 16 anni consecutivi la Vuelle bazzicava al piano di sopra, sentirsi superiori nell’affrontare l’A2 sarebbe l’errore più grande per condannarsi ad un purgatorio più lungo di quello che si spera.

E a proposito di mercato, andrà chiarita in tempi brevi la posizione di Stefano Cioppi. Il dirigente pesarese, tuttora legato al club da un contratto molto particolare, si è candidato alle prossime elezioni amministrative: un’avventura nella quale si è buttato con convinzione ed entusiasmo, ma la società non può certo aspettare i risultati del 9 giugno per prendere una posizione nei suoi confronti perché i venti giorni che mancano potrebbero già risultare preziosi per allacciare qualche contatto con i giocatori italiani dei quali la Vuelle, fatta eccezione per Maretto - che ha un biennale senza uscite -, è praticamente sprovvista.

Relativamente alla posizione di Stazzonelli deciderà la società, che può uscire dal contratto entro il 15 giugno: se non esercita l’opzione, Umberto rimane biancorosso. Opposta la posizione di Cinciarini, che ha un 1+1: in questo caso è Andrea che deve decidere se prolungare il legame con la squadra della sua città oppure no. Scottato dalla retrocessione patita proprio in casa sua, ancora desideroso di dimostrare il suo valore come giocatore e con in testa l’idea di fare l’allenatore a fine carriera: un comprensibile momento di riflessione, ma prima o poi Cincia dovrà uscire dalla ‘bolla’ in cui si è rifugiato per prendere la decisione giusta.

Per aiutare il club a muoversi bene su queste tre situazioni sarebbe necessario avere già oggi uno staff tecnico operativo, quindi anche le posizioni di Giacomo Baioni, Luca Pentucci e Giovanni Luminati, in attesa del nuovo capo-allenatore, sono da chiarire. A meno che non sia proprio ‘Baio’ il prossimo head-coach.

Elisabetta Ferri