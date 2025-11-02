Rivedremo presto l’appartamento della duchessa

L’appartamento della duchessa in palazzo ducale riaprirà il 18 dicembre. Manca pochissimo alla conclusione del quarto lotto di lavori finanziati dal Pnrr nella Galleria Nazionale delle Marche, e la data è stata annunciata ufficialmente dal direttore Lugi Gallo e dal suo staff. I lavori stanno riguardando, come anche negli altri gruppi di stanze già interessati dal cantiere, principalmente il rifacimento di tutti gli impianti (elettrico, antincendio, illuminotecnico, di sicurezza), poi l’allestimento espositivo, e infine i restauri di tutti gli elementi lapidei, in stucco e degli infissi.

"Nel salone del trono – spiega l’architetto Francesco Primari, funzionario che segue il progetto – avremo per un po’ un corridoio di passaggio che permetterà di arrivare all’appartamento della duchessa, ma il salone sarà chiuso ancora per alcuni mesi, e riaprirà intorno a fine maggio". Nell’appartamento della duchessa, chiamato così perché effettivamente erano le stanze che per vari decenni videro risiedervi le consorti dei duchi urbinati, i visitatori ritroveranno la Muta di Raffaello, ma anche tanto altro. Prosegue Primari: "Ci saranno una stanza dedicata a Giovanni Santi, un’altra con varie opere di Timoteo Viti, si aggiungeranno alcune opere che non erano mai state esposte, una stanza dedicata a Federico Brandani, solo per citare alcuni nomi".

A proposito del Viti, tornerà anche la vetrata policroma proveniente dall’antico monastero di Santa Maria della Torre che stava in un piccolo ambiente di passaggio davanti a una finestra, da cui prendeva luce. Nel nuovo allestimento cambierà posto, per andare accanto alle altre opere dell’autore, amico e collaboratore di Raffaello. Altra novità riguarda la rampa elicoidale del palazzo, che si trova in questa ala, da sempre chiusa al pubblico, opera del Martini come la gemella più grande del Mercatale: non sarà accessibile per problemi statici (per essa si cercheranno finanziamenti appositi nei prossimi anni) ma la si potrà vedere semplicemente grazie a una porta che rimarrà aperta. La si vedrà dal cosiddetto “vestibolo della duchessa“, per comprendere un elemento fondamentale dell’aspetto costruttivo del palazzo, un collegamento che univa in modo rapido e inusuale tutti i piani dell’edificio, cifra stilistica di Francesco di Giorgio. Nel corso dei lavori sono emersi anche dei dettagli tutti da approfondire: "Nell’ala del cosiddetto castellare – spiega l’architetto – gli studi da decenni dicono che ci fossero degli edifici preesistenti al palazzo. Ebbene, abbiamo trovato tanti piccoli elementi che ci raccontano un po’ la vita di questo castellare, che comunque rimane nebulosa, perché si perde in un periodo poco raccontato e poco scritto, il medioevo urbinate. Abbiamo trovato per esempio un forno, ma non un camino, proprio un forno di cottura, proprio nel salotto della duchessa, che rappresenta evidentemente una preesistenza all’uso ducale di quegli ambienti. La sua forma indica che lì vi era un edificio con un’altra destinazione d’uso. Il nostro lavoro si è fermato qui, ma sicuramente degli esperti che conoscono questi elementi tipologici potranno analizzarlo meglio, anche grazie al materiale che produrremo".

La Galleria infatti, già da tempo ha annunciato che a lavori conclusi verrà edita una pubblicazione che conterrà tutti gli studi fatti durante i restauri, le osservazioni, ciò che di nuovo è emerso, i racconti delle fasi del cantiere, le ragioni dei nuovi allestimenti e delle modifiche che ci sono state. Un volume certamente ponderoso che costituirà un “sequel“ al primo grande studio curato dalla Polichetti negli anni Ottanta.

Giovanni Volponi