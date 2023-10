"Rivestiamo": la seconda vita degli abiti usati

Dal 6 novembre a San Costanzo la donazione dei vestiti e dei beni tessili usati daranno avvio ad una rete di solidarietà, sostenibilità e inclusione sociale. Ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle 18,30 alle 19,30, sarà attivo il ‘Punto Rivestiamo’, allestito alla ‘Sala don Geri’, in corso Matteotti 46. I cittadini potranno consegnarvi abiti, coperte, lenzuola, tovaglie, asciugamani e anche calzature, che saranno selezionati e igienizzati. Dopodiché una parte sarà messa a disposizione gratis delle organizzazioni, degli enti pubblici e dei comuni dell’Ambito Sociale 6 che sostengono le persone in situazione di disagio economico e una parte verrà destinata alla vendita nei negozi della Cooperativa Contatto per finanziare progetti di inserimento lavorativo di soggetti fragili.

"L’iniziativa - precisa il sindaco Filippo Sorcinelli - è resa possibile dalla collaborazione della Caritas locale, che ha messo a disposizione la sala e i volontari che gestiranno l’apertura del punto; mentre il servizio è nato grazie al progetto Reti Solidali che vede la collaborazione di Caritas Diocesana, Cooperativa Contatto, Banco Alimentare e Ambito Sociale 6, col finanziamento della Fondazione Carifano". "Oltre all’importante carattere sociale - specifica l’assessore Milena Volpe – questa esperienza diffonde la cultura del riuso consapevole: i beni, invece di diventare rifiuti, danno vita a percorsi di sostegno".

s.fr.