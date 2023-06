Riviera a quattrozampe, spiagge e hotel in pole

di Anna Marchetti

In vacanza con il cane, Fano è pet friendly: ci sono due dog beach (una all’Arzilla e l’altra a Ponte Sasso) e diversi hotel pronti ad ospitare padroni con i loro amici a quattro zampe. Tutto bene? Non proprio perché quest’anno Animalido sarà costretta a dire "no" ad un migliaio di famiglie che invece di venire in vacanza a Fano, alloggiare nelle strutture turistiche cittadine, scegliere i ristoranti del lungomare e rilassarsi nelle spiagge fanesi, andranno altrove. "Avvio la stagione – spiega Giovanni Dallago, titolare di Animalido – con 30 ombrelloni in meno rispetto agli anni passati. Con la fine dell’emergenza covid non posso più contare sui 10 metri lineari di spiaggia libera, a fianco della nostra concessione, che ci sono stati stati attribuiti negli anni passati. Inoltre dobbiamo fare i conti con l’erosione marina causata dal mancato intervento sulle scogliere esistenti.

Se il Comune non provvede al ripascimento della spiaggia perdo tutta la prima fila, almeno 18 ombrelloni".

Ripascimento che Dallago chiede al Comune in quanto, per legge, non può provvedere in maniera autonoma. A fare i conti con l’erosione è anche Islamorada a Ponte Sasso. "La mia concessione è di appena – fa notare Matteo Garofoli – 30 metri lineari quando il minimo dovrebbe essere 50. Ho 45 ombrelli, che durante i due anni dell’emergenza covid, sono diventati 60. In questa stagione, a causa dell’erosione, rischio di perderne almeno 10 e rimanere con soli 35 ombrelloni". Prosegue Garafoli: "Grazie alla presenza della mia spiaggia diversi alberghi e proprietari di appartamenti di Ponte Sasso si sono decisi ad ospitare turisti con animali al seguito. Le nostre dog beach sono invidiate da altre città turistiche ma per farci lavorare le istituzioni ci devono realizzare le scogliere promesse". "Entrambe le spiagge dei cani – conferma l’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli – hanno problemi di erosione e vanno aiutate. Nella nostra città il turismo legato agli animali è in crescita". A fare da traino sono state proprio le due dog beach, Animalido e Islamorada.

"La nostra è una spiaggia soprattutto turistica – insiste Dallago – l’anno scorso su 110 ombrelloni solo 20 erano stagionali. Abbiamo turisti che vengono da Bologna, Milano, Torino, ma anche tedeschi, che scelgono la nostra città perché ormai è specializzata nell’accoglienza degli animali". Ne sa qualcosa Mario Verni, albergatore da 53 anni, che in uno dei suoi tre hotel, l’Excelsior, di animali ne ha visti passare parecchi: cani, di piccola e media taglia, gatti e pappagalli.

"Recentemente all’albergo Metauro – sottolinea il titolare Luciano Cecchini, che è anche presidente di Alberghi consorziati – abbiamo ospitato i cani da competizione, sono stati educatissimi". Il problema del ripascimento delle spiagge sabbiose non è, però, di facile soluzione.

"Dove prendiamo la sabbia? – si chiede il vice sindaco Cristian Fanesi – Avevamo proposto di aspirarla in mare, dove si formano gli accumuli, ma la Regione non ha concesso l’autorizzazione". La buona notizia è che il Comune ha avviato la progettazione delle scogliere, dall’Arzilla a Fosso Sejore, mentre l’altro ieri è arrivato davanti a Bagni Carlo il secondo carico di massi per terminare in pochi giorni, se le condizioni meteo lo consentiranno, l’attesa scogliera di Sassonia nord.