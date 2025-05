RivieraBanca approva il bilancio: "Utile record, tra i migliori di sempre"

L’assemblea generale di RivieraBanca ha approvato il bilancio 2024 e la proposta delle cariche sociali per il triennio 2025/2027, con la riconferma di Fausto Caldari alla guida dell’Istituto di credito da parte dei 1.247 soci partecipanti.

"E’ stato un anno eccezionale per noi – ha dichiarato il presidente Caldari – grazie all’ottimo lavoro svolto dalla direzione generale, con cui mi congratulo, e di tutti i collaboratori, è stato possibile raggiungere risultati eccellenti per cui abbiamo potuto donare ben 2,5 milioni al territorio, nell’area in cui operiamo tra Romagna e Marche, nelle province di Cesena, Rimini e Pesaro".

Per il direttore generale Gianluca Conti, RivieraBanca "è uno dei principali attori economici del proprio territorio di riferimento, insediata in 3 diverse province con le sue 45 filiali che operano in oltre 70 comuni. Il prodotto bancario lordo ha raggiunto i 4,6 miliardi con un incremento, nell’ultimo triennio, di circa 170 milioni. La raccolta complessiva è di 3,3 miliardi; questo dato testimonia la fiducia che i clienti ripongono nella banca, affidandole la custodia dei propri risparmi. Gli impieghi hanno raggiunto i 1,3 miliardi di euro, il che conferma il sostegno a famiglie e imprese. L’utile di esercizio che ha superato i 30 milioni, uno dei migliori risultati nella storia dell’Istituto".

Oltre a Caldari, sono stati eletti Marco Tognacci vicepresidente, poi i consiglieri Maurizio Casadei, Emanuela Magnani, Luigi Maffi, Andrea Baldassarri, Sira Sartini, Andrea Gessaroli e Lorena Montebelli; il collegio sindacale è composto da Sara Fulvi (presidente), Claudio Marchetti e Gianluca Sanchi.

Sono stati inoltre consegnati i premi fedeltà ai seguenti soci: Gabriele Balducci, Teresio Balducci, Luigi Cappello, Martino Fabbri, Ernesto Fantini, Pio Fantini, Mario Mattei, Giovanni Olivieri, Francesco Piva, Quinto Ronconi, Guerrino Semprini, Giorgio Strazzacapa, Maria Bernucci Rufo, Bruno Stramiglioli, Francesco Del Baldo, Giorgio Gessi, Guerrino Cenni, Antonio Vandi, Giorgio Bracchi, Luciano Curzi, Edo Metalli e Giuseppe Guidi.