RivieraBanca: due milioni di mutualità per il 2024

Si è svolto il primo dei tre incontri territoriali coi soci di RivieraBanca, seguiranno quelli di domani 18 e del 25 novembre nella sede riminese. "E’ stato bello - dice il presidente Fausto Caldari (nella foto) – raccontare ai soci i risultati, obiettivi, progetti ricordando sicurezza e affidabilità della nostra banca, premiata tra le migliori nazionali e tra le prime fra Romagna e Marche. Abbiamo raggiunto importanti traguardi anche grazie ai soci e ai clienti che in anni hanno dato fiducia ad un modo autentico di fare banca". Sono i valori del Credito Cooperativo a permettere di mantenere l’identità che deve sempre distinguerlo. La chiave del nostro successo, poi anche di una intera comunità, è coniugare gradualmente innovazione e permanenza di un presidio fisico sul territorio, assistendo soci e clienti nei momenti cruciali. Nel 2023 RivieraBanca ha investito oltre 1,2 milioni di euro in mutualità, beneficenza, prevenzione e salute, contributi a enti, istituzioni, associazioni no profit, scuole, Ausl, iniziative culturali, promozionali e turistiche, sportive e assistenziali. Per il 2024 l’obiettivo è di 2 milioni di euro. L’elenco delle donazioni alle Aziende sanitarie è lungo, macchinari per 6 milioni di euro circa in 15 anni, un centinaio di defibrillatori collocati su piazze, spiagge, palestre, scuole. Poi il sostegno di iniziative culturali, specie giovanili: bonus bebè per i figli dei soci, premio giovani talenti, borse di studio, start up per giovani. E’ nato il Gruppo Giovani Soci per la compagine sociale del futuro e condividere idee e progetti, tra cui Fabbrica Giovani Idee. Grande novità è Riviera Mutua, per una sanità alternativa che consenta ai soci prestazioni sanitarie con sconti e tempistica con poche attese, oltre a convenzioni con strutture sportive e ricreative. "Un istituto di credito cooperativo – conclude Caldari -, deve creare valore per la comunità e il rilancio socio-economico del territorio, come evidenziato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella nell’assemblea Federcasse a Roma. Insieme si vince".