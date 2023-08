RivieraBanca, ecco la semestrale: "Dati positivi"

Positivi per RivieraBanca i primi sei mesi del 2023 che si chiudono con un utile lordo di 15,5 milioni di euro, risultato importante che, come ha affermato il presidente Fausto Caldari, "ci consente di procedere con l’impegno a favore di famiglie ed imprese per diminuire gli effetti negativi legati all’incremento del tasso di riferimento interbancario con l’attività a sostegno di enti ed istituzioni del territorio che, nei primi sei mesi dell’anno, ha già permesso di distribuire un milione di euro in mutualità, beneficenza, prevenzione e cura della salute". Quella del primo semestre, secondo Caldari, costituisce una redditualità ottenuta anche grazie al grande impegno ed al costante lavoro della struttura per migliorare un percorso di crescita iniziato quattro anni fa con la fusione di RiminiBanca e Bcc Gradara e la conseguente nascita di RivieraBanca. A favorire il risultato semestrale è stata la gestione delle masse amministrate pari a 4,33 miliardi di euro con depositi della clientela di 3,10 miliardi di euro con una crescita che conferma la crescente fiducia in RivieraBanca. Gli impieghi della clientela ammontano ad 1,23 miliardi di euro, in linea coi valori di fine anno, a dimostrazione che la banca resta a fianco dell’economia locale anche in momenti difficili. Significativi i dati della solidità patrimoniale che fa registrare un Cet1 del 27,67%, su un minimo consentito del 12%, e fondi propri per 278,31 milioni di euro, con un più 6% rispetto al 2022. "Merito di questi ottimi risultati, come già rilevato in una recente convention aziendale – si legge in una nota – è di tutta la struttura: dell’impegno e delle competenze che i dipendenti mettono in campo ogni giorno".

"Il ruolo che stiamo svolgendo – conclude il presidente Caldari – ci è stato riconosciuto dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo intervento all’assemblea annuale di Federcasse a Roma, a cui ho partecipato insieme al direttore generale Gianluca Conti e ad una delegazione della nostra banca, ha indicato le Bcc ‘come parte di quella società civile che rende fecondo il nostro paese’ aggiungendo che ‘la Repubblica vi è riconoscente’. Credo siano le parole migliori per descrivere come le banche di credito cooperativo ed in particolare RivieraBanca interpretino il proprio ruolo nella comunità".