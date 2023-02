RivieraBanca, il bilancio sorride: utile netto di 22 milioni

"Risultati ragguardevoli che dimostrano, ancora una volta, la capacità di RivieraBanca di servire al meglio le esigenze di soci e clienti, in un periodo di grande incertezza economica e sociale". Non poteva essere che questo il commento del presidente dell’istituto di credito Fausto Caldari di fronte ai dati del bilancio 2022: una massa complessiva attiva di 4,3 miliardi di euro, un utile netto di 22 milioni, fondi propri 278 milioni; impieghi 1,3 miliardi, raccolta complessiva: 3,061 miliardi. Sono proprio i numeri che danno fiducia e tranquillità per il nuovo anno.

"Il 2023 – continua il presidente dell’istituto di credito - sarà un anno particolarmente importante, perché saremo impegnati nella realizzazione del nuovo piano strategico per affrontare l’adeguamento del nostro modello organizzativo di banca del territorio. Innovazione e tecnologia saranno determinanti, anche se la nostra forza attuale è data soprattutto dal continuo confronto col cliente, e dalla profonda conoscenza dei suoi problemi, che ci facilita interventi e prevenzione".

Il presidente Caldari aggiunge che il ruolo di servizio e sostegno al territorio è stato acquisito, grazie alle relazioni intessute nel tempo con la comunità locale: "Un rapporto consolidato che fa parte della nostra missione e che non sarà certamente facile sostituire con la tecnologia, o con macchine sicure ed all’avanguardia, ma certamente non dotate di anima o calore umano". E dunque, per il futuro "la filiale – continua il presidente – rimarrà sempre al centro dell’attenzione per esigenze che si basano sulla necessità di relazionarsi e confrontarsi in modo diretto con la clientela, ma bisognerà puntare maggiormente sulla innovazione e semplificazione, grazie alla rete digitale di RivieraBanca i clienti possono operare quando vogliono e ovunque si trovino. Le filiali sono dotate di aree self-service, totem informativi, Atm evoluti, si curi, semplici e accessibili. Diverse filiali ne sono già dotate, Altre arriveranno".

Dietro ai risultati, secondo Caldari, c’è il costante e sempre prezioso lavoro di tutte le persone che hanno reso la banca solida ed efficiente e già attiva per raggiungere gli obiettivi del 2023: "Mantenere redditività e solidità, massima attenzione nel supporto ai bisogni degli operatori economici, una indispensabile politica di rateizzazione di crediti e e mutui, per gravare meno su imprese e famiglie, già attanagliate dal rincaro di bollette e rialzo dei tassi, da parte della Bce. Anche questo significa – conclude con soddisfazione il presidente Fausto Caldari – essere una banca di Credito Cooperativo".

f.b.