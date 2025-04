RivieraBanca verso l’assemblea generale: "Utile di 30 milioni, un anno straordinario"

Un’unica lista guidata dal presidente uscente Fausto Caldari. RivieraBanca si avvicina all’assemblea generale in programma il 3 maggio alle 9.30 al Palacongressi di Rimini per l’approvazione del bilancio 2024 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025/27 (un consiglio d’amministrazione con 9 membri di cui 8 riconfermati), mettendo sul tavolo risultati soddisfacenti e obiettivi di continuità sul piano strategico e gestionale.

"Il 2024 si è rivelato un anno straordinario – sottolinea Fausto Caldari – che ha portato a un utile netto di 30milioni di euro, confermando la solidità della gestione e il ruolo centrale che il nostro istituto di credito cooperativo svolge per lo sviluppo economico del territorio e per la valorizzazione delle realtà locali. Una grande comunità in favore della quale abbiamo stanziato 2milioni e 500mila euro per mutualità e beneficenza".

I buoni risultati dello scorso anno si aggiungono a una tendenza positiva che ha caratterizzato l’ultimo triennio permettendo all’utile complessivo di raggiungere la somma di 82 milioni di euro e di consentire per la prima volta al consiglio di amministrazione di proporre la distribuzione dei dividendi nella misura del 5% in ragione della quota sociale posseduta.

Dati che vengono giudicati molto positivi anche dal direttore generale Gianluca Conti. "L’anno che si è concluso si è rivelato di grande soddisfazione comprovando la nostra capacità di fare banca rispettando appieno i valori della cooperazione – sostiene –. Nel 2024 l’insieme dei fondi e dei patrimoni amministrati dall’istituto hanno raggiunto i 4milioni e 500mila euro, mentre le risorse finanziarie per svolgere attività creditizia si sono assestate a 3milioni e 200mila euro, con una copertura delle sofferenze al 90%. L’incremento della capacità patrimoniale ha raggiunto la somma di 327milioni di fondi propri: dati – conclude – che rendono RivieraBanca la banca di credito cooperativo più patrimonializzata della provincia di Rimini e delle Marche".