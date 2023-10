"RivieraBanca vicina alle imprese in questo momento di difficoltà"

"In periodi difficili RivieraBanca mette al centro le persona e sostiene il territorio – afferma il presidente Fausto Caldari –-, le difficoltà aumentano se si considera la crescita delle richieste di rinegoziazione dei mutui, per allungarne la durata complessiva o per mantenerne costante le mensilità. Altro problema per le famiglie è la rata che cresce mentre il reddito è invariato". La maggior parte delle nostre aziende, pur essendo ancora solide grazie a ottimi investimenti precedenti, cominciano a muoversi con giusta cautela, dimostrando di gestire la criticità. In gran parte del nostro territorio si arrestano ripresa economica e impieghi. La stagione turistica non è andata benissimo. Caldari sottolinea il verificarsi di un sensibile incremento delle sofferenze seppur contenuto all’1% da RivieraBanca al primo semestre 2023. "L’aumento dei tassi stabilito dalla BCE ha influito negativamente sul mercato immobiliare e la compravendita dei fabbricati residenziali è diminuita molto rispetto ai trimestri precedenti. L’incertezza dell’attuale situazione economica ha creato una forte contrazione della domanda, determinando anche una maggior attenzione di alcune banche nella verifica alla solvibilità dei clienti e nella concessione di nuovi mutui e affidamenti". Rilanciare l’economia locale passa anche attraverso la cooperazione: "Occorre provvedere a una revisione delle previsioni inattuabili, con apporto di nuove idee e comportamenti in linea con i valori della cooperazione, per affrontare le nuove esigenze di soci e clienti – continua il presidente –. Dopo le ferie, alcune imprese sono rimaste chiuse e altre, anche importanti, hanno ridotto tempi e turni di lavoro. La politica di RivieraBanca, in questo momento, deve favorire l’iniziativa privata per non compromettere la crescita auspicata e lo sviluppo economico del territorio. E’ tempo di dimostrare con fatti concreti, autorità e determinazione, la nostra capacità di sostenere l’attività economica, sociale e mutualistica e di restituire al territorio tutto ciò che dal territorio la banca ottiene".