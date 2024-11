Rivive il mito dei “Supertramp“. Musica e storia con la tribute-band

Seventy Mood torna a Spazio Webo, in via Gagarin a Pesaro, domenica 24 alle ore 18,30 con uno dei “casi” più strani della storia del rock, i Supertramp, nati in Inghilterra grazie ai fondi di un benefattore olandese e rimasti a lungo nell’anonimato prima della svolta, nel 1974, di “Crime of the century” di cui ricorrono i 50 anni, ed il boom mondiale di “Breakfast in America” che li avrebbe “sfamati” per sempre proiettandoli nelle classifiche dei dischi più venduti di tutti i tempi.

Edoardo Mensitieri ripercorrerà l’incredibile storia dei Supertramp insieme al pianista/chitarrista e critico musicale Pier Paolo Farina, leader della tribute band Hypertramp, composta da ben 9 elementi, che interpreterà, in uno strepitoso live, tutti i più grandi successi degli originali ed unici Supertramp dall’album “Crime of the Century” in poi. L’evento è inserito nel programma di Pesaro 2024 per Santa Cecilia patrona della musica. Ingresso gratuito.