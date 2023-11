Rivivono le emozioni delle note di Bach

Ricorre quest’anno il trecentesimo anniversario della pubblicazione dei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, cosiddetti perché dedicati al Margravio di Brandeburgo. La Filarmonica Gioachino Rossini, nel contesto della stagione autunnale promossa con il Comune di Pesaro celebra l’anniversario con un concerto speciale (chiesa dell’Annunziata, oggi, ore 17). I Concerti Brandeburghesi furono composti da Bach a Kothen tra il 1717 e il 1723, quando l’autore aveva meno di quarant’anni. Sono sei composizioni per diversi organici e diverse tonalità. Verranno eseguiti il n. 5 in Re maggiore, che vede protagonisti flauto, violino e clavicembalo, e il n. 6 in Sib maggiore che ha invece come protagoniste le viole, sia da braccio che da gamba. Pur nel contesto della ampia e importantissima produzione musicale di Bach, i Concerti Brandeburghesi rappresentano una pietra miliare della storia della musica e la Filarmonica Gioachino Rossini vuole con essi offrire al pubblico un’esperienza musicale di eccezionale livello artistico. La Filarmonica Gioachino Rossini Ensemble è composta da Ana Julia Badia Feria, Anna Carrà, violini; Michela Zanotti, Fabio Cappella, viole; Antonio D’Antonio, Vladimir Zubytskyi, violoncelli; Carlo Alberto Pucci, contrabbasso; Cristina Flenghi, Tommaso Bacchielli, flauti; Luca Favoni, viola da gamba; Elisabetta Ferri, clavicembalo. Biglietto 10 euro alla biglietteria Teatro Rossini 0721 387621; on line su www.vivaticket.com. Biglietteria chiesa dell’Annunziata 334 3193717 il giorno del concerto dalle ore 16.

