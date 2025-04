“Rivoluzionarie“, donne di tutti i secoli viste da Ricucci

“Rivoluzionarie. Storie di grandi donne per una grande Italia“ è un libro fresco fresco di Emanuele Ricucci, pubblicato da Edizioni Archeoares nel mese di marzo del corrente anno. In questo particolare momento storico scrivere un libro che ha per protagoniste donne e perdipiù rivoluzionarie potrebbe apparire una ottima operazione di mercato. L’argomento è main topic (sulla cresta dell’onda) da qualche anno: donne come ribellione al patriarcato, la miscela perfetta per attrarre l’attenzione. Altro particolare che avvantaggia il libro: un formato tascabile. Da ultimo, altra mossa vincente: sintetici paragrafi, svincolati tra loro, ognuno dedicato a una grande donna. Fatti che attraversano epoche differenti, appartenenti alla storia con la S maiuscola. Visto dall’esterno il prodotto è concepito bene, ma la narrazione, funziona? Sì, scorre. Non è un romanzo storico, le parziali biografie sono fedeli alla realtà; leggendo il testo si è avvantaggiati poiché non è necessario comprendere dove inizia la finzione e termina la verità. Qui è tutto verità.

L’autore aggettiva molto, sfrutta continuamente la similitudine e spesso impiega termini del tutto estranei al registro della narrazione storica ("Il tepore della primavera romagnola del 1357 fa a cazzotti col ricordo dello Zefiro…" scrive Ricucci a pag. 18), ciò avvicina il testo, volutamente, al parlato contemporaneo, al registro giornalistico. Non è un caso. Emanuele Ricucci, romano, classe 1987 si occupa di cultura presso Libero Quotidiano. Già assistente di Vittorio Sgarbi, produce anche satira e la vena polemica emerge, all’interno, ad esempio a pag. 74 quando trattando la storia della compositrice seicentesca Francesca Caccini (1587-1640) la similitudine va ai brani odierni realizzati in autotune, ma molto diffusi. È autore poi di numerosi saggi anche distribuiti e prodotti in allegato al quotidiano Il Giornale. Chi sono, dunque, le grandi donne delle quali si narra? Marzia degli Ubaldini protagonista di una storia ambientata nel XIV secolo, Anna Maria Luisa de’ Medici che ci conduce a Firenze tra ‘600 e ‘700, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia filosofa del ‘600, Properzia de’ Rossi artista e scultrice del ‘500, Francesca Caccini, Matilde Serao scrittrice tra ‘800 e ‘900 della quale Ricucci scrive a pag. 94 che: "Ha la forza sciolta nel sangue" e Sofonisba Anguissola pittrice tardo rinascimentale.