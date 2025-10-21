Rivoluzione al Campus. Oggi il voto in Provincia. Il preside del Benelli: : "Noi siamo sereni"

di Benedetta Iacomucci

Sarà votata oggi, in consiglio provinciale, la cosiddetta "rivoluzione" scolastica annunciata dall’ente di via Gramsci e che ha già innescato polemiche e mal di pancia, anche tra addetti ai lavori. Il piano prevede il trasferimento del liceo musicale e coreutico del Marconi al Mengaroni – con l’idea di crearvi un ’polo delle arti’ – e lo spostamento temporaneo di nove classi del Marconi (oggi ospitate al Benelli) all’istituto Santa Marta. Questo per consentire all’istituto professionale di cominciare i lavori per i quali ha intercettato un ricco finanziamento da 750mila euro: soldi che serviranno a realizzare nuovi laboratori e creare un polo tecnologico per le esigenze dei ragazzi del Benelli ma anche di altre scuole. Insomma, un bel risultato per il Professionale, che innesca però un effetto domino quanto meno destabilizzante per altri. E per quanto si parli di "sacrificio temporaneo", dato che poi gli studenti rientreranno al Marconi, il preside Luca Maria Antonio Testa ha già fatto pervenire tutto il suo dissenso. Un dissenso che rischia di compromettere i rapporti di buon vicinato al Campus. Dal canto suo, il dirigente scolastico del Benelli, Raffaele Balzano, si dice "sereno". "Siamo estremamente sereni – ribadisce – anche perché quando abbiamo chiesto di presentare la candidatura io sono stato chiaro: la cosa si fa se ci sono gli spazi. Per cui era tutto definito sin dall’inizio. Tra l’altro i laboratori non sono ad uso esclusivo del Benelli. Noi siamo capofila, ma dentro il progetto ci sono tutti e quattro gli istituti del campus".

Non si può negare che si sia generata una certa conflittualità.

"Io non la vivo come una situazione conflittuale. Ogni scuola ha le sue esigenze, anche di spazi, ed è giusto che ognuno rappresenti le sue ragioni e le faccia presente a chi di dovere. Non a noi".

Vi siete visti con Testa?

"Ci siamo visti in tutti i tavoli di progettazione e anche pochi giorni fa, i rapporti tra noi sono tranquilli. Anche perché loro hanno firmato il progetto, hanno aderito sin dall’inizio. Si sapeva che gli spazi sarebbero serviti per questo scopo".

Ma lei ha fatto delle proposte alternative?

"Sì, le ho fatte proprio per attenuare i disagi. Ho proposto delle aule ma bisognava fare dei lavori e poi si tratta di spazi laboratoriali che alla fine sono stati ritenuti non adeguati".

L’urgenza nasce dal fatto che entro il 2026 dovete rendicontare le spese dell’intervento.

"Esatto. I lavori devono iniziare praticamente domani: ci sono 4 pareti da abbattere, c’è tutta l’impiantistica da adeguare, l’acquisto delle attrezzature... sono laboratori professionalizzanti che necessitano di spazi ampi".

E come farà, questo cantiere, a non ostacolare le lezioni?

"Inizieremo i lavori nell’ala in cui fino adesso ci sono state le 9 aule del Marconi, lasciando libera quest’altra parte senza creare alcun intralcio".

Di che laboratori si tratta?

"Sono quattro: uno sulla robotica industriale, proprio inerente al Benelli e al Marconi; uno di robotica per l’assistenza alla persona, anche per Scienze umane; l’altro per la fisica e la sensoristica che va bene per tutti perché tutti ce l’hanno nel biennio come disciplina di base; infine il quarto è per la sostenibilità ambientale, pure lui trasversale ma che guarda soprattutto a noi. Per il 2026/207 ci auguriamo che siano funzionanti".